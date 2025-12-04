(Nejen) Knedlův perný večer. Tři Češi na plaveckém ME postoupili do finále
Tvrdý, ale ve výsledku báječný večer má za sebou plavec Miroslav Knedla na ME v krátkém bazénu v Lublinu. Ve finále polohové stovky skončil v národním rekordu pátý a o 55 minut později vybojoval ze druhého místa postup do pátečního boje o medaile na stovce znak. V něm se potká s Janem Čejkou a velký český den podpoří na dvoustovce prsa i Kristýna Horská.
Když skočí Miroslav Knedla do bazénu, víří se voda a padají české rekordy. Během čtvrtka v Lublinu to tak bylo celý den. Začal už ráno v rozplavbě stovky znak, v níž splnil svůj cíl a o setinu se jako první český plavec v historii dostal pod padesát sekund. A čekal ho náročný večerní program s finále polohovky a semifinále stovky znak během 55 minut.
Ve zběsilém polohovém závodě se třemi obrátkami na sto metrech ubral časem 51,71 setinu ze svého středečního národního rekordu v semifinále a skončil pátý. V polovině závodu po svém oblíbeném znakařském úseku byl u stěny druhý, ale po prsařské části musel útočit z posledního místa. Od bronzu ho dělilo jedenáct setin sekundy. Vyhrál Švýcar Noe Ponti (50,52).
„Finále bylo fajn, já jsem si to strašně užil. Škoda té jedné desetiny, nebo kolik tam bylo od medaile. Jsem spokojený, krásný osobák,“ řekl České televizi.
Ve druhém českém finále večera doplavala Barbora Janíčková v téže disciplíně šestá svým druhým nejlepším výkonem kariéry 58,20. Nizozemka Marrit Steenbergenová triumfovala v evropském rekordu 56,26. Ve finále dvoustovky kraulem pak v dalším kontinentálním rekordu 1:50,33 získala zlatý double.
I Knedla pokračoval v úspěšném večeru. V semifinále znakařské stovky historický český čas posunul na hodnotu 49,80. S lepším výkonem půjde do finále jen Brit Oliver Morgan.
„Bylo to neuvěřitelně bolestivé. Už nejsem tak zvyklý plavat deset startů za závody, takže mi to docela dalo zabrat. Každopádně čas je super,“ hodnotil Knedla.
Mezi nejlepší osmičkou je i bronzový z dvoustovky Jan Čejka, jenž si během dne posunul osobní rekord o 1,36 sekundy a výkonem 50,11 prošel do finále jako sedmý nejlepší.
V pátečním finále bude i Kristýna Horská při obhajobě bronzu z roku 2023 na trati 200 metrů prsa. Postoupila do něj jako pátá nejlepší časem 2:19,94 minuty.
„Mně se plavalo skvěle. Jen na poslední padesátce jsem udělala nějakou chybu, která mě stála hodně sil. A pak mi umřely nohy. Věřím, že energie, která mi chyběla dneska, bude zítra,“ řekla Horská.