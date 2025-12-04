Zabystřan bodoval ve sjezdu v Beaver Creeku. Vyhrál Odermatt, hrozivá nehoda Slovince

Předplatné

ČTK, iSport.cz
Lyžař Jan Zabystřan obsadil v úvodním sjezdu olympijské sezony v Beaver Creeku bodované 26. místo. Vyhrál švýcarský favorit Marco Odermatt a svým prvním triumfem ve sjezdu ve Spojených státech amerických zvýšil vedení ve Světovém poháru, který ovládl v minulých čtyřech ročnících.

Sedmadvacetiletý Zabystřan startoval s číslem 36 a zopakoval 26. příčku z úvodního superobřího slalomu sezony v jiném americkém středisku Copper Mountain. Na trati, jež byla kvůli větru v horní části a měkkému podkladu ve spodní o něco zkrácena, ztratil na vítěze 2,05 sekundy.

Mistr světa ve sjezdu roku 2023 Odermatt vyhrál na sjezdovce Birds of Prey s náskokem tří desetin před domácím Američanem Ryanem Cochranem-Sieglem a 69 setin před třetím Adrienem Smisethem Sejerstedem z Norska. V šestém závodu sezony si král minulých let připsal třetí výhru, po obřím slalomu v Söldenu a super-G v Copper Mountain navíc ve třetí disciplíně. Na kontě má nyní 48 triumfů.

Závod byl v závěru zhruba na dvacet minut přerušen kvůli hrozivě vypadající nehodě Roka Ažnoha. Slovinskému lyžaři při pádu spadla helma a zůstal bezvládně ležet. Po dlouhém ošetření byl svezen do prostoru cíle na záchranářských saních, o jeho stavu nejsou žádné oficiální informace.

Program v Beaver Creeku pokračuje superobřím slalomem, který pořadatelé na základě nejnovější předpovědi přesunuli ze soboty na pátek. Sobota zůstane náhradním dnem, v neděli by se měl jet v Coloradu obří slalom. Už dříve kvůli nepřízni počasí odpadl plánovaný druhý sjezd.

SP ve sjezdovém lyžování v Beaver Creeku (USA):

Muži - sjezd: 1. Odermatt (Švýc.) 1:29,84, 2. Cochran-Siegle (USA) -0,30, 3. Sejersted (Nor.) -0,69, 4. Von Allmen (Švýc.) -0,85, 5. Kriechmayr (Rak.) -0,87, 6. Paris (It.) -0,92, ....26. Zabystřan (ČR) -2,05.

Průběžné pořadí SP (po 6 z 37 závodů): 1. Odermatt 300, 2. Schwarz (Rak.) 166, 3. Kristoffersen (Nor.) 158, 4. Pinheiro Braathen (Braz.) 152, 5. Brennsteiner (Rak.) 150, 6. McGrath (Nor.) 142, ...81. Zabystřan 10.

