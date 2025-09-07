Děsivá nehoda závodníka Filipa Salače: Hlavu mu přejela motorka

Autor: vav
Filip Salač svou lásku Markétu Morwickovou doprovodil na galavečer.
Filip skončil na nosítkách
Filip Salač na tiskové konferenci před Grand Prix ČR
Filip Salač startoval na brněnské Grand Prix už třikrát, nyní se vrací po pěti letech
Filip Salač startoval na brněnské Grand Prix už třikrát, nyní se vrací po pěti letech
Motocyklový závodník Filip Salač
Motycklový závodník Filip Salač.
Misska Markéta Morwicková má postavu ham ham.
Markéta Morwicková získala titul Miss Grand International Czech Republic.
Markéta Morwicková a Filip Salač na závodním okruhu.
Motocyklistovi Salačovi drží deštník jeho Markéta.
Markéta Morwicková

Český jezdec Moto2 Filip Salač (23) startoval do Velké ceny Katalánska ze slibné páté příčky. Jenže na okruhu v Barceloně jen o vlásek unikl tragédii, kdy mu jeho vlastní motocykl přejel hlavu.

Už od prvního kola se na Filipa lepila smůla. Hned ve čtvrté zatáčce ho totiž vytlačil z tratě Canet, čímž se propadl až na 28 místo. Pak se úspěšně prokousával kupředu, dokud ho nesestřelil Jorge Navarro (29).

Smůla i štěstí

Španělský závodník najel na zadní kolo českého jezdce stáje Elf Marc a vystřelil ho z motorky, jež mu pak najela na hlavu. Dlouhou dobu ležel na trati a nehýbal se. Museli k němu přispěchat zdravotníci, kteří ho odnesli na nosítkách. Zatímco Navarro vyvázl bez zranění, Salač skončil ve zdravotním středisku při vědomí.

„Jsem rád, že můžu sdílet tuhle story. Dneska jsem měl smůlu, ale přitom strašně velký štěstí. Díky všem za zprávy. Snad budu brzy ok,“ napsal na Instagram. A později ještě upřesnil, jak na tom je. „Nemám nic zlomeného, takže uděláme všechno pro to, abych se vrátil příští týden v Misanu,“ přidal s nadějí Salač pro klubový web.

Témata:  blesksportBarcelonaInstagramFilip SalačVelká cena Katalánska silničních motocyklůJorge Navarro

