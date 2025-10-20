Basketbaloví fanoušci napadli autobus soka: Zabili řidiče!
Itálie se vzpamatovává z nedělní tragédie, která se odehrála poblíž Říma. Příznivci toskánského klubu Pistoia Basket se vraceli z duelu v Rieti, když na jejich autobus zaútočili fanoušci týmu z Lazia. Situace měla tragické následky...
Situace mezi Pistoiou a Rieti byla napjatá už během nedělního zápasu, který opanovali hosté. Bezpečnostní složky od sebe totiž musely fanoušky obou celků oddělovat. Později ale přišlo opravdové neštěstí. Na dálnici neznámí pachatelé zaútočili na autobus, který převážel příznivce Toskánců, kamenem. Ten prorazil čelní sklo a zasáhl jednoho z řidičů (†65), jenž na místě zemřel.
Italská média spekulují o tom, že útok mají mít na triku fanoušci týmu Sebastiani Rieti. Zatímco policie po útočnících pátrá, tamní basketbalová scéna se snaží vzpamatovat z pořádného šoku. Nejvíce zdrcená je pochopitelně Pistoia.
„Klub se zděšením přijal zprávu o smrti jednoho ze dvou řidičů autobusu, který převážel fanoušky Biancorossi na zpáteční cestě z Rieti. Na základě prvních informací a v očekávání oficiálního potvrzení ze strany vyšetřovatelů klub vyjadřuje zděšení nad okolnostmi, které vedly k nehodě. Prezident Joseph David a celý klub vyjadřují soustrast rodině řidiče a sdílejí bolest jeho blízkých,“ uvedl toskánský celek ve svém prohlášení.
Otřesen je ale samozřejmě také tým z Rieti, který jen těžko chápe, jak se mohl kdokoliv uchýlit k takovému kroku. „To, co se dnes večer stalo po skončení zápasu proti Pistoi, nás šokovalo. Autobus, který vezl fanoušky hostů se na zpáteční cestě stal obětí neslýchaného činu, když byl zasažen kameny, které způsobily smrt řidiče autobusu. Sebastiani se od této události zcela distancuje a vyjadřuje upřímnou soustrast a solidaritu s rodinou tragicky zesnulého řidiče,“ píše se ve vyjádření k celému neštěstí.
„Jedná se o velmi závažný čin, jenž vyšetřovatelé, kterým plně důvěřujeme, objasní. Je to událost, která nemá nic společného se sportem a je zcela vzdálená hodnotám, které se jako klub každý den snažíme prosazovat,“ stojí v závěru.
Mnohem drsnější slova pak zazněla od italského ministra sportu. „Jak je možné zemřít takovým způsobem, po cestě domů z basketbalového zápasu? Dnešní útok poblíž Rieti, spáchaný zločinci, kteří se stali vrahy, je otřesný. Takové lidi nelze nikdy nazvat fanoušky,“ zuřil Andrea Abodi, který stejně, jako zbytek Itálie, čeká na dopadení útočníků.