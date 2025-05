Po pěti letech MotoGP v Brně. Úpravy za miliony. Salač se těší na asfalt a atmosféru

Už to bude pět let, kdy naposledy motocyklová silniční elita závodila v Brně na Masarykově okruhu. V roce 2025 se zase kola MotoGP roztočí i na jihu Moravy. V novém asfaltovém kabátu den D připadá na 20. července. Čeští fanoušci se mohou těšit na jediného Čecha v seriálu v kategorii Moto2 Filipa Salače (23). „Naposled se tady jelo v covidu. To byla smutná Grand Prix. Být domácí závodník v Brně, to je něco, co se jinde zažít nedá. I ostatní jezdci se mě často ptali, kdy se u nás zase pojede,“ líčil Salač při setkání s novináři v Autoklubu České republiky.

Bude na to sám. Jména jako Pešek, Abraham či Kornfeil mu nepomohou mělnit tlak, který na jeho bedrech v den závodu 20. července bude. Salač si ale podobné momenty užívá.

„Těším se, protože rád jezdím pod tlakem. Mám za sebou třikrát výsledek v top ten, dvakrát jsem ale nedojel. Je před námi hromada práce. Přecházeli jsme jako tým na nový rám, stále se to učíme, i když můj stájový kolega Jake Dixon nastavil laťku vysoko, když vyhrál dva závody,“ řekl Salač.

Jeho sezona tak zatím není jako z partesu. Celkově si však atmosféru v ELF Marc VDS Racing Teamu pochvaluje. Stejně tak spolupráci se stájovým kolegou Jakem Dixonem, který je na tom i díky zmíněným vítězstvím bodově mnohem lépe. Salač odmítá, že by mezi nimi byla hmatatelná rivalita.

„Za svou závodní kariéru jsem nikdy nepotkal tak fajn kolegu, jakým je Jake. Myslím, že je to spojeno i s tím, že už mu táhne na třicet a má doma dítě. Je jinak nastavený než dvacetiletí hladoví kluci. Hodně si pomáháme při testech, trénincích. Porovnáváme si nastavení motorky. V neděli už potom ale samozřejmě každý bojuje sám za sebe,“ má jasno Salač. Lze očekávat, že jej i v Brně bude podporovat krásná přítelkyně Markéta Mörwicková, která se stala Miss Grand International Czech Republic. „Jsem za ni moc rád. Připravovala se i v cizině, teď si splnila sen. Vždycky se na Miss Grand Iternational chtěla dostat. Já jsem hodně ambiciózní, a když má takový člověk vedle sebe rovněž ambiciózního partnera, tak se dokážou výborně doplňovat,“ prozradil rodák z Mladé Boleslavi, který se však drží svými cíly na VC České republiky při zemi. Radost by mu udělal výsledek v elitní pětce, rád bude i za top ten.

Moto GP v Brně jako MS v hokeji

Masarykův okruh prochází i teď v květnu značnými proměnami, aby byl na závodní týden připraven. Od 15. dubna se celá trať frézovala a nyní se pokládá nový asfalt. Zároveň dochází i na další úpravy a vylepšení. „Už pokládáme finální vrstvu asfaltu. Je to nejnákladnější rekonstrukce Automotodromu Brno v jeho historii. Chceme, aby byl okruh před návratem do seriálu MotoGP ve stoprocentní kondici. Odhadovaná částka rekonstrukce je asi sto osmdesát milionů korun. Řeší se celá řada faktorů asfaltu od rovinatosti přes přilnavost či vizuální faktor tratě. Všechny prostředky, které tyto úpravy spolknou, jdou ze soukromných zdrojů,“ zmínil mluvčí okruhu Petr Boháč. Zdůraznil, že se ale úpravy na okruhu netýkají pouze tratě jako takové.

„Čeká nás instalace devatenácti signalizačních LET panelů. Budou rozmístěny podél celé dráhy a doplní klasickou vlajkovou signalizaci. Dnes už je to pevná součást MS. Dosud v Brně tato technologie chyběla. Upravovaly se i únikové zóny a obrubníky na základě diskuze s Mezinárodní motocyklovou federací (FMN). Rovněž renovujeme sociální zařízení a některé napevno instalované tribuny. Dochází také na spíše technické inovace řídící věže,“ doplnil Boháč.

Atmosféra na závodě v Brně bývala vždy jednou z ozdob seriálu. S inovacemi závodního komplexu se dá očekávat megalomanská červencová akce. „Kdykoliv jsem se v paddocku zastavil, tak se mě lidé ptali, kdy se vrátí MotoGP do Brna. Jsem rád, že konečně můžu říct, že brzy. Je to velké zviditelnění České republiky. Možná to můžeme srovnat s MS v ledním hokeji. Nechci nikoho urazit, ale hokej je sport, který se sleduje hlavně v několika desítkách zemí. MotoGP sledují zhruba ve 120 zemích světa. Je to událost, která je srovnatelná s olympijskými hrami. Jen s tím rozdílem, že se koná dvaadvacetkrát do roka a ne jednou za čtyři roky,“ prohlásil prezident Autoklubu ČR Jan Šťovíček a poděkoval také Salačovi za jeho aktivity spojené s propagací Grand Prix v Brně.

Salač zatím hlavní motocyklovou událost v Česku absolvoval ještě v letech 2018 až 2020 jako jezdec té nejslabší kubatury Moto3. Jeho nejlepším výsledkem je 24. místo. Dnes už je o patro výš v Moto2 a o poznání zkušenější. Brno má pro něj ale zásadní přesah.

„Už jsem tam jezdil na minibiku, když mi byly čtyři roky. Je to první místo, kde jsem si o asfalt škrtnul kolenem. Jsem zvědav, jaký bude asfalt teď. Na novém bude skvělá přilnavost bez hrbolů. Ten okruh má i tak velkolepou historii. Je tam spousta přírodních tribun bez velkých asfaltových zón. Je to taková správná motorkářská trať. Je to jediný okruh, kdy po zamávání šachovnice slyšíte diváky, když otevřete plexi. To je masakr,“ doplnil s úsměvem Salač.