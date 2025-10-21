Šachová scéna v šoku: Náhlá smrt mága Naroditského (†29)
Svým nadáním ohromoval svět, teď ho ale také velmi zarmoutil svým předčasným odchodem. Americký šachový velmistr Daniel Naroditsky zemřel ve věku pouhých 29 let.
»Danya« působil jako hlavní kouč v Charlotte Chess Centre v Severní Karolíně, které jeho smrt oznámilo. Bližší podrobnosti a příčinu jeho skonu ale neuvedlo. „Daniel byl talentovaný šachista, komentátor a pedagog a vážený člen šachové komunity, obdivovaný a respektovaný fanoušky a hráči po celém světě," píše se v prohlášení.
„Byl také milujícím synem, bratrem a věrným přítelem mnoha lidí… Vzpomínejme na Daniela pro jeho vášeň a lásku k šachové hře a pro radost a inspiraci, kterou nám všem každý den přinášel," stojí v závěru.
O tom, jak moc Naroditsky pro šachy dýchal, svědčí i fakt, že už v pouhých 14 letech vydal o této disciplíně svou první knihu. Jeho kolega a japonský velmistr Hikaru Nakamura (37) uvedl, že ho zpráva o Danielově skonu zdrtila a jedná se o obrovskou ztrátu pro svět šachů.
Ukrajinský parťák Oleksandr Bortnyk (29) na zesnulého Naroditskeho zavzpomínal: „Daniel byl opravdu talentovaný šachista. Ale hlavně byl velmi hodný a velmi laskavý chlap. Byl to dobrý přítel.“
Nizozemský šachový velmistr Benjamin Bok (30) pak ve svém vyjádření na sociálních sítích neskrýval svůj šok: „Stále tomu nemůžu uvěřit a ani nechci věřit. Vždycky pro mě bylo ctí hrát, trénovat a komentovat s Danyou, ale především ho nazývat svým přítelem.“