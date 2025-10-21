Fans Slavie: Trpišovský ven! Blesk: Blázníte?

Autor: nem
Naši kverulanti! Kdyby žil autor Našich furiantů, písmák Stroupežnický, napsal by divadelní kus o fans Slavie, kteří po fiasku se Zlínem (0:0) ženou trenéra Jindřicha Trpišovského (49) z Edenu.

Na sociálních sítích se vyrojily až nenávistné hlášky (jsou součástí příspěvku) jako „Místo nové smlouvy padáka“ či „Systém hry je naprosto neproduktivní“ nebo dokonce: „Prokaučovaná sezona.“ Křiklouni se v internetovém prostoru, kde si mohou i pod falešnými identitami plácat, co chtějí, dramaticky rozohnili.

Blesk jim vzkazuje : „Zbláznili jste se?“ Jasně, v sobotu se Zlínem to byla v Edenu odpudivá blamáž, leč v podstatě výjimečná. Prokaučovaná sezona? Blbost! Před derby na Spartě drtila sešívané viróza tak, že nevěděli, koho postaví, a přesto vydřeli plichtu (1:1) a pořád jim ve štvanici za titulem nic neuteklo. S Bodö/Glimt to skončilo 2:2, ale na počet šancí mohli 5:2 vyhrát. Od Interu Milán vyfasovali trojku, jenže se museli obejít bez zraněného stabilního zadku Ogbu–Holeš–Bořil a na San Siru dostanou šišku i jiní…

 

Kde je náhrada?

Jeden z kritiků se sarkasticky ptá: „Je Trpišovský jediný trenér pod sluncem?“ Blesk mu odpovídá: „Není, ale víš o nějaké připravené ideální náhradě? A kdo a kolikrát by vám dělal ty opičky při skluzu po vyhraném zápase?“ Červenobílí včera odletěli spojem QS4390 do Lombardie k duelu Ligy mistrů s Bergamem (zítra 21:00, Nova Sport 3). Na palubě aeroplánu byl pochopitelně Jindřich Trpišovský.

Výběr z »hroznů« na sítích

  • „Trpišovský měl dostat padáka a ne prodloužení smlouvy. Odporně hnusná hra, kde není vůbec nic. Neporazit doma Zlín, co chtějí hrát v Evropě? Prokaučovaná sezóna.“
  • „Jestli Trpišovský prodlouží smlouvu, tak dopadneme jako Viktorka za éry Vrby. Ještě větší obžaloba je, že Slavia nechala jít Hyského do Plzně. To je fakt na pár facek tohle.“
  • „Slavia předvádí celou sezonu totální šrot. Nedá se na to koukat. Trpišovský si musí uvědomit, že těch x let, co je u Slavie, se ostatní týmy minimálně naučily běhat stejně jako oni.“
  • „Trpišovský narazil na svůj strop a jeho hra se pro soupeře stala čitelná a umějí ji eliminovat.“
  • „Jindřich Trpišovský neví, co dělá. A pokud si myslí, že ví, tak už by fakt měl jít pryč.“
  • „Trpišovský dělá vše pro to, aby nedostal nabídku od repre. Geniální stratég.“

 

