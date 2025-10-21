Hokejová reprezentantka Lédlová po smrti synka: Další přírůstek do rodiny!
Bývalá hokejová reprezentantka Aneta Lédlová (28) v roce 2022 pověsila brusle na hřebík a od té doby má možnost více času investovat do své rodiny. Tu momentálně tvoří její manželka Janna a dvě malé děti. Už brzy ale přibude do party nový člen!
Radostnou novinu oznámila dvojice roztomilým videem s krabičkou, na které mají všichni členové rodiny ruce a pomalu je odkrývají. Po otevření se pak uvnitř nachází dětské oblečení a ultrazvukové snímky.
„Naše malé velké tajemství,“ okomentovala bývalá hokejistka fakt, že dvojice čeká čtvrtého potomka. „Doufáme a věříme, že nás poslední dílek skládačky bude v pořádku. PS: Bude to jízda,“ připsala Aneta, které začali lidé v komentářích gratulovat.
Svými slovy Lédlová patrně narážela na neštěstí, které rodinu zasáhlo loni v prosinci. Tehdy se musela bývalá reprezentantka spolu se svou manželkou vyrovnat s obrovskou bolestí v podobě ztráty nemocného syna, který se narodil se vzácnou genetickou vadou, jež ho postupně připravovala o život. Tím spíš si teď rodina Anety uvědomuje, jak křehké může zdraví být...