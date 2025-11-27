Petrášek o soupeři Sparty: Je v rozkladu, Papszun ho zachrání. Co stojí za jeho přesunem?
PŘÍMO Z VARŠAVY | Jako kdyby slovutný trenér s iniciály JT rozrazil bránu na Letné a hlásil se do služby ve Spartě. Takový poprask v Polsku způsobil fakt, že Marek Papszun (přezdívaný polský Trpišovský), tvůrce zázraku v Rakówu Čenstochová, míří do Legie Varšava. Ve čtvrtek, kdy se místní gigant poměří se Spartou v Konferenční lize, ještě na lavici s nejvyšší pravděpodobností nebude, jednání jsou tuze zamotaná. „Ale nakonec to dopadne," je si jistý insider Tomáš Petrášek, kapitán Hradce Králové, který pod Papszunem zažil pohádkové roky v Rakówu.
Kauza se však zamotává, že?
„Měl být v Legii v pondělí, není. Jsem ale přesvědčený, že to nemůže trvat do zimy, maximálně do týdne by to mělo být dotažené. Setkali se majitelé klubů, Legia prý nabídla nula euro, jen bonusy z příštích úspěchů. To je až urážející. Údajně se také řešila klauzule, kterou má Marek ve smlouvě.“
Výstupní suma?
„Podle mých informací vypadá jinak. Marek má domluveno, že může odejít do klubu, který hraje evropské poháry. Jenže Rakówu se nelíbí, že jde o polský tým.“
O jaké odstupné si Raków může říct?
„Mluví se o jednom a půl milionu eur, plus má Legia na trenéry připraven údajně milion eur na rok.“
Marek Papszun byl vždy nejlépe placený člověk v klubu, ne? Byť třeba o jedno euro.
„To nevím přesně, možná šlo třeba o pět procent. Ale vždycky, když někdo podepsal lukrativní smlouvu, třeba španělská hvězda Ivi López, chodil po stadionu a zpíval si. (směje se)“
Peníze jsou důležitý faktor, je tu však ještě jeden.