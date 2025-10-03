Legendární závodník Schumacher: Složitý přesun za vnučkou?
Od prosince 2013, kdy havaroval na lyžích, se Michael Schumacher (56) neobjevuje na veřejnosti. Se závodnickou legendou jsou v kontaktu pouze jeho nejbližší přátelé a rodina. Ta se letos rozrostla o malou vnučku, kterou v březnu přivedla na svět Michaelova dcera Gina (28). Stihla se už Millie se slavným dědečkem potkat?
Michael Schumacher, jehož zdravotní stav zůstává pro veřejnost tajemstvím, podle zpráv deníku The Sun pobýval krátce před narozením vnučky ve vile na Mallorce. Aby mohl být své dceři poblíž při tak zásadní chvíli, jako je příchod miminka, odcestoval údajně vrtulníkem ze španělského ostrova do Švýcarska, kde je rodinné sídlo.
Millie přišla na svět koncem března, kdy Michaelova dcera sdílela obrázek drobné ručičky miminka spolu s prsty jeho rodičů. „Vítej na světě, Millie. Narodila ses 29. března a naše srdce jsou zaplněna láskou. Jsme nesmírně šťastní, že tě máme v našich životech," připsala tehdy Gina. Vzhledem k tomu, že má kolem sebe Michael jen omezený okruh lidí, informace o jeho setkání s vnučkou se ověřují velmi složitě.
Jméno sedminásobného mistra světa ale rezonuje médii napříč světem v posledních dnech také z jiného důvodu. Dražila se totiž závodní kombinéza, kterou měl na sobě Schumacher při Velké ceně Maďarska v roce 2000. V online aukci našla kupce za 95 650 eur, což je v přepočtu přes 2,3 milionu korun.