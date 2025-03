Veletoče v Red Bullu, mladík asi skončí. Je to čistý chaos, myslí si Ralf Schumacher

Jen pár dnů po startu nové sezony se ve formuli 1 chystají pořádná škatulata. Týkat se budou Red Bullu a jeho sesterské stáje Racing Bulls. V zákulisí se hlasitě propírá pravděpodobná výměna Liama Lawsona za Júkiho Cunodu. Třiadvacetiletý Novozélanďan zatím nebodoval, do nedělního závodu v Číně dokonce startoval kvůli zpackané kvalifikaci až z boxové uličky. „Liam Lawson je pro další závod venku,“ měl jasno ve vysílání Sky Sports bývalý pilot F1 Ralf Schumacher.

Změny v Red Bullu započaly už v prosinci, kdy zkušený Mexičan Sergio Pérez doplatil na bídné výsledky z druhé poloviny sezony. Přestože ještě v červnu prodloužil kontrakt až do roku 2026, z ambiciózní stáje se po posledním podniku sezony pakoval. Šéf Red Bullu Christian Horner sáhl do „béčka“ a vsadil na mládí. Z Racing Bulls si vytáhl nadějného Liama Lawsona, který do té chvíle odjel ve formuli 1 pouhých jedenáct závodů. Přednost dostal před o rok starším Japoncem Júkim Cunodou.

„Pokud mám být upřímný, neřekl bych, že jsem se cítil moc zklamaný nebo naštvaný. Možná jsem byl na to vnitřně připravený. Koneckonců nic se neděje,“ hlásil Cunoda do médií, když se dozvěděl, že Red Bull ukázal na Lawsona.

Jenže novozélandskému závodníkovi se začátek vysněného angažmá hrubě nevydařil. Do Velké ceny Austrálie vyjel z osmnácté pozice, přičemž hlavní závod ani nedokončil. O týden později startoval v Číně poslední, díky třem diskvalifikacím mu v cíli patřilo dvanácté místo. Za týmovým parťákem Maxem Verstappenem hluboce zaostává.

Výměna už po dvou závodech?

Lawsonovy mizerné výsledky otevírají Cunodovi dveře. Jakmile byl jezdec Racing Bulls po sobotní kvalifikaci dotázán, zda by přijal místo v Red Bullu, bez váhání odpověděl: „Samozřejmě, protože auto Red Bullu je rychlejší než moje.“ Další věty už ale nepřidal, tiskový mluvčí Racing Bulls totiž rozhovor okamžitě ukončil.

Vrchní činovníci Red Bullu budou Lawsonovu budoucnost řešit. V průběhu týdne se mají setkat na týmové základně v Milton Keynes, kde proběhne „nouzová schůzka“.

„Myslím, že Liam má stále potenciál, jen si to v tuto chvíli neuvědomujeme. Problém pro něj je, že měl pár opravdu náročných víkendů a také to, že má v zádech všechna média. Právě jsme dokončili závod, vezmeme si informace a pořádně se na to podíváme,“ prozradil Horner médiím krátce po šanghajské Grand Prix.

„Zvěsti se šíří vždy. Podívejte se, formule 1 je nátlakový byznys. Pokaždé je tu časová tíseň a sám Liam to ví. Doufám, že podle toho zareaguje a uvidíme, kam se dostaneme,“ doplnil šéf Red Bullu.

Hornerovo vyjádření naznačuje, že zásadní změny by mohly přijít ještě před Velkou cenou Japonska, která se pojede 6. dubna. Pokud tomu tak bude, do hlavního týmu Red Bullu se posune Cunoda, zatímco Lawson se vrátí k Racing Bulls.

Schumacher: Považuji to za neuvěřitelně špatné.

Tento scénář očekává i bývalý pilot a současný expert stanice Sky Sports Ralf Schumacher. „Lawsona nahradí Cunoda. Ještě to není úplně potvrzené, ale vypadá to tak,“ mínil Němec. „Musím říct, že je to neuvěřitelné. Z pohledu managementu to považuji za neuvěřitelně špatné.“

Co přesně tím myslí? „Destabilizuje to tým Racing Bulls, který je konečně s oběma jezdci v dobré pozici. Cunoda je sice lepší, ale proti Verstappenovi stále nemá šanci.“

Situaci v Red Bullu nazval Schumacher „čistým chaosem“. „Lawson se teď vrací k Racing Bulls, kde se to bude muset znovu přestavět. Prostě v Red Bullu je to čistý chaos. V hlavním týmu jsou příliš pomalí a jezdce střídají jako na běžícím pásu. Je to opravdu neuvěřitelné,“ kroutil hlavou mladší bratr sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera.