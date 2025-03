K Schumacherovi má přístup jen 20 lidí: Bolestná prohlášení!

Od tragické nehody Michaela Schumachera uplynulo už 12 let. Od té doby se neobjevil na veřejnosti a jeho zdravotní stav je jednou z největších záhad současného sportu. Podle nejnověších informací k němu má přístup jen asi dvacítka lidí, kteří mají také podrobné informace o jeho zdraví. Ze střípků, které při vzácných příležitostech pustili do světa, se dá poskládat mozaika, která bohužel vykresluje velmi smutnou situaci. Co dosud zaznělo a od koho?

Felix Görner, novinář Felix Görner, novinář • profimedia.cz Poslední zprávy o stavu legendy přinesl před několika dny reportér německé televize RTL Felix Görner, který je Schumacherově rodině velmi blízký. Předpokládá se, že ke svému vyjádření musel dostat svolení Michaelovy manželky Corinny. Podle něj je pacient „kompletně závislý na svých pečovatelých" a „není už schopen se verbálně vyjadřovat". „Je to velmi smutná situace," řekl a dodal, že k Schumacherovi má přístup maximálně dvacítka vyvolených. Jde pochopitelně o zdravotníky, rodinu a nejbližší přátele.

Corinna Schumacherová, manželka Corinna Schumcherová • profimedia.cz Schumacherova manželka Corinna se po tragické nehodě z vteřiny na vteřinu stala hlavou rodiny a dopadla tak na ni tíha veškerého rozhodování jak o Michaelovi, tak o rodinném majetku. Byla to právě ona, kdo na informace o zdravotním stavu legendy uvalil embargo a pečlivě také vybrala skupinu lidí, kteří k němu dostanou přístup. V roce 2021 však částečně prolomila mlčení a nabídla vzácný pohled na Michaelův stav. „Michael je tady. Jiný, ale je tady, a to nám dodává sílu," řekla v dokumentu společnosti Netflix. „Žijeme spolu doma. Děláme terapie. Děláme vše, aby se jeho stav zlepšoval a aby se cítil dobře. Aby cítil naši rodinu, naše pouto. Ať se stane cokoli, udělám vše, co bude v mých silách. Všichni to uděláme," slíbila, když si utírala oči plné slz. „Snažíme se pokračovat jako rodina tak, jak to měl Michael rád a stále má. Naše životy jdou dál. Jak vždycky říkal: »Soukromí je soukromé.« Je pro mě velmi důležité, aby si mohl i nadále užívat svého života, jak jen to jde. Michael nás vždy chránil a teď chráníme my Michaela," vysvětlila. Závěr její zpovědi pak byl velmi emotivní: „Michael mi chybí každý den. Ale nejsem to jen já, komu chybí. Jsou to děti, rodina, jeho otec, všichni kolem něj." Michael Schumacher s Corinnou na lyžích. • profimedia.cz

Mick Schumacher, syn Mick Schumacher • profimedia.cz Při osudné nehodě byl tehdy teprve čtrnáctiletý Mick na sjezdovce s tátou. O tragické události však nikdy veřejně nepromluvil. V roce 2022 ale jedním krátkým povzdechnutím naznačil, jak na tom jeho táta je: „Dal bych cokoli, abych si s tátou mohl promluvit." Mick s rodiči • Instagram

Jean Todt, rodinný přítel Jean Todt • profimedia.cz Nepočítáme-li rodinu, patří Jean Todt, který byl šéfem stáje Ferrari během Schumacherovy éry, mezi nejdůvěryhodnější postavy střežící ono velké tajemství. Francouz nemocného pravidelně navštěvuje. „Michael mi nechybí. Stále ho vídám. Samozřejmě to, co mi chybí, je to, co jsme spolu dělávali," řekl pro německou televizi NTV před dvěma lety. Prozradil také, jak návštěvy často probíhají: „Sledujeme spolu závody." Naposledy se Todt vyjádřil pro L'Equipe. „Prostě už není tím Michaelem, jakým býval. Je jiný, ale je úžasně veden svou ženou a dětmi, kteří ho chrání. Jeho život je teď jiný a já mám tu čest s ním některé chvíle sdílet. To je vše, co se dá říct," řekl.

Ralf Schumacher, bratr Ralf Schumacher • profimedia.cz Také závodil v F1, úspěchů svého staršího bratra ale nedosáhl. I Ralf Schumacher mluví o Michaelově zdraví jen v náznacích. „Lékařská věda naštěstí pokročila a nabízí mnoho možností. Nic však není jako dřív," řekl. V roce 2023 si postěžoval na ztrátu kontaktu s bratrovou rodinou. „Když vidím jeho děti Ginu Marii a Micka, mé srdce se směje. Pokud by někdo z nich stál o mou radu, jsem tu. Jdou svou vlastní cestou," řekl. A bratr? „Chybí mi ten Michael ze starých časů. Život je čas od času nespravedlivý. Michael měl po celý život velké štěstí, pak ale došlo k této tragické nehodě. On nebyl jen můj bratr. V dětství byl také mým trenérem a mentorem. Všechno o závodech na motokárách mě naučil on," vysvětlil.

Johny Herbert, týmový kolega Johny Herbert • profimedia.cz Herbert přiznává, že do okruhu těch, kteří mohou za Michaelem docházet, nepatří. Přesto si ale pustil pusu na špacír o tom, co se povídá v zákulisí závodů. „Slyšel jsem od lidí z F1, že sedává při jídle normálně se svou rodinou u stolu, jestli je to pravda, ale nevím," vykládal s tím, že se nediví, že rodina drží jeho stav pod pokličkou, protože i Michael si přísně střežil soukromí, když byl ještě v pořádku. „Podle mého názoru, a to slovo »mého« musím zdůraznit, protože jsme se od rodiny nedozvěděli nic, to vypadá, že je pravděpodobně v podobném stavu, jako byl bezprostředně po nehodě," dedukoval. Současně byl Herbert také tou osobou, která shodila ze stolu informaci, že se Michael přímo účastnil dceřiny svatby na Mallorce. „Bohužel, podle toho, co jsem pochopil, jsou to všechno fake news a není na nich ani trocha pravdy," zklamal fanoušky.

Roger Benoit, novinář Roger Benoit (vpravo) • profimedia.cz Roger Benoit je jedním z mála novinářů, kteří mají přístup k nejužšímu kruhu rodiny. Když byl v roce 2023 dotázán, jestli je u Schumachera naděje na zlepšení, odpověděl: „Ne. Na tuhle otázku je jen jedna odpověď a ta spočívá v tom, co řekl jeho syn Mick v jednom ze svých velmi vzácných rozhovorů: »Dal bych cokoli za to, abych s tátou mohl mluvit.« Tahle věta říká úplně vše o tom, jak se jeho tátovi v uplynulých 3500 dnech vedlo. Beznadějný případ," řekl.

Phillippe Streiff, bývalý jezdec Phillippe Streiff (vpravo) • profimedia.cz Kdysi spolu závodili, necelý rok po Schumacherově nehodě to byl právě Phillippe Streiff, kdo šokoval prohlášením, že je jeho sok upoután na invalidní vozík a je zcela paralyzovaný. Toto prohlášení zůstalo nepotvrzené, o několik let později, ale vyšel ve francouzském magazínu Paris Match rozhovor s nejmenovaným příbuzným. „Když ho posadíte do vozíku, aby se mohl dívat na to nádherné panorama hor, které se zdvihají nad jezerem, Michael někdy pláče," tvrdil tento zdroj. „Zlepšuje se, ale všechno je relativní. Je to velmi náročné. Nemůže mluvit, je na vozíku, paralyzovaný. Má problémy s pamětí a s řečí," dodal.

Gary Hartstein, lékař F1 Bývalý lékař působící ve formuli 1 Gary Hartstein se vyjádřil k tomu, že bezprostředně po nehodě, byl Michael při vědomí a mluvil. „Je docela dobře známo, že při extradurálních hematomech, tedy mozkovém krvácení, dochází někdy k jistému lucidnímu intervalu. Když se pak vytvoří hematom, zvýšení tlaku způsobí náhlé a dramatické změny. Tlak se musí velmi rychle uvolnit," vysvětloval.

Elisabetta Gregoraciová, exmanželka Flavia Briatoreho Spustila jako pavlačová drbna! Exmanželka bývalého šéfa stáje Benetton Flavia Briatoreho v roce 2020 španělskému listu řekl: „Michael nemluví, komunikuje očima. Mohou ho navštěvovat jen tři lidé a já vím, kdo to je." V italské verzi Big Brothera pak ještě vykládala o tom, že se Schumacherovi přestěhovali na Mallorcu. „Jeho žena z toho domu udělala nemocnici," tvrdila.