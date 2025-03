Šampion v italském ráji. Hamilton vrací formuli náboj, může překonat Schumachera

Ve středu 22. ledna nastalo šílenství. Ve značně ponurém a deštivém počasí usedl Lewis Hamilton poprvé do zářivě červeného vozu, aby před houfy zvědavých fanoušků odjel první kilometry už jako stálý člen slavné italské stáje. Ano, skutečně jde o Scuderia Ferrari. Světovou značku, jež v seriálu F1 řádí 75 let a kromě šestnácti Pohárů konstruktérů má ve vitríně i patnáct jezdeckých titulů. Vůbec největší slávu zažila zkraje milénia, když pětkrát v řadě vystoupal na vrchol Michael Schumacher. V roce 2007 na něj navázal Kimi Räikkönen, jenže od té doby Ferrari mlčí. To se však brzy může změnit. Užijte si nový iSport naplno se zvýhodněnou cenou ročního iSport Premium>>>