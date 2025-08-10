Vyčůraná švagrová Michaela Schumachera: Jméno kvůli prachům!
Manželství mezi Ralfem (50) a Corou (48) Schumacherovými je už deset let minulostí. Vnadná Němka se ale přesto nevrátila ke svému dívčímu jménu. Taktický manévr kvůli synu Davidovi (23)? Kdepak, švagrová motoristické legendy Michaela Schumachera (56) nepokrytě přiznala, že jde jenom o peníze!
Ralfův coming out prý Coře velmi ublížil. Matka jeho jediného dítěte čelila nařčení z toho, že o homosexualitě svého bývalého muže celou dobu věděla a sňatek s nim byl pouze kalkul. To ale bývalá švagrová sedminásobného mistra světa Michaela Schumachera zásadně popírá.
O ničem údajně nevěděla nejen během doby, kdy byla s Ralfem ve vztahu, ale prý jí nic neřekl ani před zveřejněním prohlášení o tom, že už je dlouhou dobu ve vztahu se svým francouzským partnerem Étiennem. Později se ale ukázalo, že s Ralfem a jeho partnerem strávila společné chvíle v Saint-Tropez a podle jejího kamaráda Joerga Kunzeho, jenž se také účastnil, bylo jasné, že dvojice tvoří pár, ačkoliv byl původně Francouz představen pouze jako asistent bývalého závodníka.
Schumacherová údajně kvůli celé situaci po coming outu docházela na terapie a svého bývalého muže má v telefonu zablokovaného. Jeho příjmení si ale ponechala. A pokud tvrdí, že svatba v minulosti nebyla kalkul... v tomhle případě nepopírá vůbec nic.
„Nechám si to jméno tak dlouho, dokud na něm budu moct vydělávat peníze. Jinak bych byla hloupá,“ přiznala v rozhovoru pro BILD Cora, která v minulosti působila i na OnlyFans. Z kontroverzní platformy se ale po veřejných rozepřích s Ralfem stáhla. Na instagramu ji však stále sleduje přes 470 tisíc lidí. A nemalá část nejspíš na její profil přibyla právě kvůli tomu, jaké vazby Schumacherová má. Nebo možná přesněji řečeno, do jaké rodiny kdysi patřila.