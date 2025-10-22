Mamina Kurnikovová: Těhotné káčátko

Těhotné káčátko
Ošklivé káčátko? Kdepak, tuze krásné, a navíc těhotné! Někdejší tenisová celebrita Anna Kurnikovová (44) dala po třech letech post na Instagram a fanoušci z toho mají Vánoce...

Soukromí si drží pod pokličkou, utajila i svá těhotenství či údajnou svatbu se zpěvákem Enrique Iglesiasem. Před dvěma měsíci se provalilo, že pár čeká čtvrté dítě a teď se Anna pochlubila fotkou se svými třemi potomky.

S dvojčaty Lucy a Nicholasem (7) i dcerkou Mary (5) se už pilně chystají na svátek Halloween, mamka se blýskla v oblečku káčátka. Za co půjde taťka?

