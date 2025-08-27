Tenisová diva Kurnikovová je počtvrté těhotná: Bříško místo vozíku!

Autor: vba
Co se děje s tenisovou hvězdou?
Tenistka Anna Kuernikovová a zpěvák Enrigue Iglesias
Anna Kurnikovová čeká s Enrique Iglesiasem čtvrté dítě.
Má Anna vážné zdravotní trable?
Kurnikovová na invalidním vozíku ve společnosti přátel a svých dcer.
Ruska svůj talent prodala jen částečně.
Enrique Iglesias
Poslední rodinná fotka z května 2022.
V plavkovém speciálu Sports Illustrated.
Bývalá tenistka se svým milovaným pejskem Maxem.
Anna Kurnikovová s dcerkou.
Bývalá tenistka Anna Kurnikovová se pochlubila fotkou dětí.
UniCredit Bank Open 2009, unikátní setkání: zleva Martin Straka, Marek Eben, Jiří Bartoška a Anna Kurnikovová
Bývalá tenistka Anna Kurnikovová praštila s tenisem před třinácti lety

Když ji na začátku roku spatřili fanoušci na vozíku, vyděsili se. Teď jim ale Anna Kurnikovová (44) poslala mimořádně uklidňující zprávu: Jsem v pohodě a navíc těhotná!

S manželem a snad ještě slavnějším zpěvákem Enrique Iglesiasem (50) čekají už čtvrté dítě. „Tenisová kráska má už půlku těhotenství za sebou. Podle jejích přátel vše probíhá podle plánu a Anna i miminko jsou naprosto zdraví,“ uvedl španělský magazín Hola.

Tenistka Anna Kuernikovová a zpěvák Enrigue Iglesias
Témata:  tenisAnna KurnikovovávozíkEnrique Iglesias

