Tenisová diva Kurnikovová je počtvrté těhotná: Bříško místo vozíku!
Když ji na začátku roku spatřili fanoušci na vozíku, vyděsili se. Teď jim ale Anna Kurnikovová (44) poslala mimořádně uklidňující zprávu: Jsem v pohodě a navíc těhotná!
S manželem a snad ještě slavnějším zpěvákem Enrique Iglesiasem (50) čekají už čtvrté dítě. „Tenisová kráska má už půlku těhotenství za sebou. Podle jejích přátel vše probíhá podle plánu a Anna i miminko jsou naprosto zdraví,“ uvedl španělský magazín Hola.
