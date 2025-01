Biatlonistka Davidová odpískala MS: Zklamání a rýpanec do šéfa!

O ní, bez ní! Biatlonistka Markéta Davidová (28) chtěla škaredou zprávu o tom, že musí letošní mistrovství světa kvůli zranění zad odpískat, oznámit fanouškům sama. Nebylo jí to ale dopřáno.

Pro fanoušky velmi bolestnou novinku vytroubil do světa v pátek biatlonový šéf Jiří Hamza. „Léčba postupuje relativně pomalu. (Markéta) bude pokračovat teď příští tři týdny v konzervativní léčbě, tím pádem se nezúčastní ani mistrovství světa. Po třech týdnech se rozhodne o dalším postupu," řekl Radiožurnálu.

To se »Makule« vůbec nelíbilo. „Chtěla jsem, aby to zaznělo ode mě, ale některé zdroje byly rychlejší," posteskla si na svém instagramu. „Bohužel moje tělo na léčbu nereaguje tak rychle, jak se předpokládalo, a ačkoliv jsme pro to dělali maximum, je čas přiznat si, že letošní MS nestihnu. Pokračuju ve cvičení a všem možném i nemožném a doufám, že se to už udrží na zlepšující se vlně. Děkuju všem, co mi píšete milé a povzbuzující zprávy. Ještě se nevzdávám!" vzkázala Markéta fanouškům.

Zatím to nebalí

Davidová kvůli bolesti zad v Hochfilzenu 15. prosince nenastoupila do štafety a neodjela na předvánoční SP do Annecy. Místo toho zamířila do Prahy na vyšetření, které odhalilo vyhřezlou ploténku. Hrozila jí operace, ale léčí se konzervativně. Po Vánocích pak chyběla v Oberhofu a Ruhpoldingu a neúčastní se ani tento týden závodů v Anterselvě, kde se příští rok pojede o olympijské medaile.

Bez největší hvězdy se tedy bude muset český tým obejít i na vrcholu sezony. Světový šampionát v Lenzerheide začne 12. února. Sezonu zatím Davidová na rozdíl od Italky Lisy Vittozziové, kterou rovněž trápí zraněná záda, neukončila. "Markéta by chtěla závodit, minimálně v tom posledním trimestru, ale uvidíme, kam ji zdraví pustí," řekl Hamza.