Legenda Složil na Davis Cupu: Pozvání po dvaceti letech. Menšík? Budoucnost není jen Sinner
PŘÍMO Z USA | Z pozvaných legend českého tenisu žijících na Floridě dorazil na Davis Cup jediný. V kšiltovce a modrém tričku s límečkem hnal Pavel Složil dopředu české barvy. Vítěz salátové mísy z roku 1980, jenž si udělal jméno jako elitní deblista a trenér Steffi Grafové, Anny Kurnikovové či Jennifer Capriatiové, nevypadá na to, že koncem prosince oslaví již sedmdesátiny. Stále hraje denně tenis a pozorně sleduje, co se děje i v jeho nejvyšších patrech.
Pořád si udržujete přehled i o českém tenise?
„Dnes je to přes sociální média snadné. Najdu si výsledky našich hráčů a hráček a dělá mi radost, když vidím, že tři naše holky byly ve čtvrtfinále US Open a i klukům se daří.“
Máte svého českého oblíbence?
„V minulosti to byla Petra Kvitová, s kterou jsem komunikoval po jejích fantastických vítězstvích. Ale nedělám v tom rozdíl, jakýkoliv úspěch české tenistky nebo tenisty mě potěší.“
Po hubených letech se zvedá také český mužský tenis.
„Konečně jsme se toho dočkali! Holky dlouhá léta vládly, teď se hlásí o slovo i kluci. Jsou si konkurenty i kamarády, motivují jeden druhého. Že jsou tři v první třicítce na světě, je úžasný.“
Jakub Menšík vyhrál v březnu nedaleko odsud turnaj v Miami.
„S Tomášem (Šmídem) říkáme, že budoucnost tenisu není jenom Sinner a Alcaraz, ale taky Fonseca a Menšík. I když nás trochu zarazilo, jak si Menšík volí turnaje. Po Roland Garros hrál challenger na antuce v Prostějově, místo aby se už připravoval na trávu. Ale OK, je mladý a má čas naučit se dělat správná rozhodnutí. Jinak mu samozřejmě všichni fandíme, protože je budoucností českého tenisu.“
Skutečně věříte, že s Brazilcem Fonsecou mohou dohnat duo Alcaraz – Sinner?
„Teď se trochu zabrzdil. Když lidé začnou říkat, že někdo bude v top 5 a vyhraje hned několik grandslamů, odpovídám, ať si radši počkají. Míst nahoře není tolik, a když chcete třeba do pětky, musíte uhrát semifinále, finále grandslamu. Ono to není tak jednoduché. Dneska není rozdíl mezi desátým a sto dvacátým hráčem velký. Ale ti dva jsou mladí a mají největší šanci být takhle vysoko. Pro tenis by to bylo jen dobře.“
Proč?
„Protože když se Alcaraz nebo Sinner zraní, co bude s mužským tenisem? Potřebují, aby bylo na špičce víc hráčů. Třeba aby byl Ben Shelton zdravější. Djokovič se ještě drží, ale už nemá na to, aby porazil Alcaraze se Sinnerem za sebou. Je na dalších, aby začali víc pracovat.“
Jak na vás působí Jiří Lehečka?
„Jako velký profík, který dělá vše pro to, aby měl co nejlepší výsledky.“
Co poslední z české trojky Tomáš Macháč?
„Velký bojovník. Možná to trochu přeháněl, když několikrát za sebou odstoupil z některých turnajů. Pokud si udělá lepší program, mohlo by mu to pomoct. Vynechat třeba debly, nehrát všechny ty exhibice. Jestli chce hrát příští tři čtyři roky co nejlépe, měl by to změnit. Pak má na to být ve dvacítce nebo patnáctce. Stejně jako ti další dva kluci.“
Žijete na Floridě už desítky let. Zvlášť v září je tu však počasí ubíjející, což pociťují hráči při Davis Cupu. Vy už jste zvyklý?
„Naopak jsem rád, že jsem tady. Stále ještě hraji denně tenis a tohle počasí mi dělá na staré kosti dobře. Kdybych nehrál, bylo by to se mnou horší. Ale máte pravdu, že září je tady, co se počasí týká, nejhorší měsíc. Většinou prší a jsou obrovská vedra.“
Vypadáte velmi fit. Kolik hodin denně strávíte na kurtu?
„Málo. Tak dvě tři hodinky. Ale v tomhle počasí se člověk vypotí, takže můžu jíst a pít, co chci. A to mi stačí.“
Stále trénujete v Naples ve stejném tenisovém klubu?
„Již ne. Působil jsem léta v akademii u Emilia Sáncheze, ale po epidemii covidu jsem odešel. Teď hraju s klienty tenis v resortu Grand Hotel Naples. Udržuju se, dělá mi to dobře, mám tam kamarády. Život v Naples je krásný. Máte tam dobré jídlo, dobré počasí. Všechno.“
Aféra Kaderka? Je škoda, kam to došlo
Vřele jste se zdravil s Lucií Neumannovou, přítelkyní Jiřího Lehečky a dcerou olympijské šampionky v běhu na lyžích Kateřiny. Znáte se z dob, když jako teenagerka trénovala v Sánchezově akademii?
„Jistě. Mám s malou Lucinkou fotky. I s její maminkou jsme zadobře, občas k nám taky přijela. Svět je malý.“
Na Floridě žije velké množství českých tenisových legend. Jste v kontaktu?
„Nejvíc si píšu s Tomášem Šmídem.“
Ten ale žije v Itálii.
„Píšeme si denně o tenise, o fotbale, počasí, holkách. Prostě o všem možným. S Tomášem jsem nejvíc zadobře. Ivana (Lendla) jsem se ptal, jestli přijede na Davis Cup. Ale je v Connecticutu a nemůže dorazit. Zůstal tam po US Open, jinak ale bydlí tady na Vero Beach. Před deseti lety přijel na moje šedesátiny. Letos budu mít sedmdesát, tak se možná zase objeví. S Janem Kodešem si občas napíšeme k nějakému výročí. S Petrem Kordou jsem míval dobrý vztah, ale ten teď ochladl. On má svoje věci, ale občas se zajdu podívat na jeho holky, když hrají golfový turnaj u nás v Naples.“
Jak často se podíváte do České republiky?
„Tolik ne, ale mám dceru v Rakousku a každý rok se snažím teplé floridské léto zkrátit tím, že jedu do Kaprunu nebo Zell am See, kde bydlí. A bratr nebo další kamarádi z Opavy tam přijedou za mnou. Zajdeme na golf a užíváme si krásného prostředí v Alpách.“
Potěšilo vás, že si tenisový svaz vzpomněl na bývalé hvězdy českého tenisu a pozval vás na Davis Cup?
„Velice. Hned jsem říkal klukům, že se to stalo po dvaceti letech. A když se hraje tady dvě hodinky jízdy od nás, řekl jsem manželce, že musíme na zápas přijet, protože mi to udělá dobře. Být u toho je krásný. Tomáš (Šmíd) byl taky nadšený z toho, že se časy mění.“
Jak jste z dálky vnímal dotační aféru bývalého svazového prezidenta Iva Kaderky, který vás nepokládal za přítele českého tenisu a na takové akce vás nezval?
„Je škoda, kam to došlo. Doufám, že tenhle problém bude brzy za námi a nové vedení svazu bude mít zelenou a podporu státních organizací, aby se mohlo pořádat ještě víc turnajů a třeba i větších. Podívejte, jak se to vyplatilo Itálii. I my potřebujeme, aby náš dorost vyrůstal doma a pak až šel do světa.“