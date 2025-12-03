Majitel Litvínova Šlégr s manželkou v sedmém nebi při F1: Rada od Beckhama?
Slavná módní ikona, čestný sir a vlastník fotbalového klubu Miami David Beckham (50) se během Velké ceny Kataru potkal s Jiřím Šlégrem (54), novým spolumajitelem hokejového Litvínova. Přišel si snad šampion z Nagana pro radu, jak vést klub, který se zatím patlá na dně tabulky?
Možná byl čas poklábosit i o byznysu, ale primárně si oba užili atmosféru padoku formule 1. Přestože stáj McLaren, jehož součástí se pro uplynulý víkend oba stali, stále nemá jistý titul mistra světa, o úsměvy někdejší kanonýr anglické reprezentace a řízný bek od ledu nepřišli.
Pláč štěstí
»Guma« na okruh do Kataru zavítal i s manželkou Lucií (43), která byla z královny motorsportu, ale i setkání s idolem žen celá rozpálená! „Zažili jsme něco, co nás ani ve snu nenapadlo. Potkali jsme spoustu legend a významných osobností,“ shrnula česká Miss z roku 2005.
„Tou pravou rukou, co podal Davidovi, mě pak musel Jiřík hladit po tváři,“ přiznala, že jí Beckham naživo poslal do kolen. „Na konci jsem se upřímně trochu rozbulela... Vděčností za to, co jsem mohla vidět a zažít,“ dodala Šlégrova Lucie.