Kurnikovová čeká čtvrté dítě: První slova Iglesiase

Anna Kurnikovová a Enrique Iglesias se dočkají čtvrtého potomka.
Tenistka Anna Kuernikovová a zpěvák Enrigue Iglesias
Iglesias se muchluje s jedním ze svých dětí. Rodinný život si zpěvák a jeho partnerka očividně užívají.
Kurnikovová a Iglesias jsou hrdými rodiči třech dětí. Brzy se jejich rodina rozroste.
Enrique Iglesias během vystoupení.
Anna nosí pod srdcem své čtvrté dítě.
Bývalá tenistka Anna Kurnikovová.

Ruská tenistka Anna Kurnikovová (44) a její partner Enrique Iglesias (50) se dočkají dalšího potomka! K dvojčátkům Lucy a Nicholasovi (7) a mladší dcerce Mary (5) by mělo brzy přibýt další děťátko. A sympatický zpěvák o radostné novině poprvé promluvil!

Spekulace o Annině třetím těhotenství se objevily poté, co fotografové spatřili bývalou tenistku na ulici s vyklenutým bříškem. Iglesiase poté novináři zastihli na letišti po příletu z koncertu v Mexiku a na očekávaný přírůstek do rodiny se jej zeptali. „Cítím velkou zodpovědnost, ale jsem šťastný a velmi nadšený,“ potvrdil velkou novinu padesátiletý zpěvák.

Do dalších podrobností ale zacházet nechtěl. Například na dotaz ohledně pohlaví miminka se podle španělského magazínu Hola! pohledný zpěvák jen tajemně usmál.

Anna a Enrique spolu momentálně vychovávají tři děti a Kurnikovová se o rodinné momenty ráda dělí na sociálních sítích. Z těch je zřejmé, že její partner si roli tatínka nesmírně užívá a podle webu BILD byl u porodu všech svých potomků.

Oporou bude své milované partnerce nejspíš i za několik měsíců při příchodu dalšího miminka...

