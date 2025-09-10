Kurnikovová čeká čtvrté dítě: První slova Iglesiase
Ruská tenistka Anna Kurnikovová (44) a její partner Enrique Iglesias (50) se dočkají dalšího potomka! K dvojčátkům Lucy a Nicholasovi (7) a mladší dcerce Mary (5) by mělo brzy přibýt další děťátko. A sympatický zpěvák o radostné novině poprvé promluvil!
Spekulace o Annině třetím těhotenství se objevily poté, co fotografové spatřili bývalou tenistku na ulici s vyklenutým bříškem. Iglesiase poté novináři zastihli na letišti po příletu z koncertu v Mexiku a na očekávaný přírůstek do rodiny se jej zeptali. „Cítím velkou zodpovědnost, ale jsem šťastný a velmi nadšený,“ potvrdil velkou novinu padesátiletý zpěvák.
Do dalších podrobností ale zacházet nechtěl. Například na dotaz ohledně pohlaví miminka se podle španělského magazínu Hola! pohledný zpěvák jen tajemně usmál.
Anna a Enrique spolu momentálně vychovávají tři děti a Kurnikovová se o rodinné momenty ráda dělí na sociálních sítích. Z těch je zřejmé, že její partner si roli tatínka nesmírně užívá a podle webu BILD byl u porodu všech svých potomků.
Oporou bude své milované partnerce nejspíš i za několik měsíců při příchodu dalšího miminka...