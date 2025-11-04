Hvězdu NHL Nečase odměnila jeho krásná přítelkyně: Luxusní dárek za životní krok!

Autor: mib, sm
Kabelka jako dárek!
Oblíbená Martinova kabelka
Nečiho partnerka se plácla přes kapsu.
Nikola a Martin Nečas na Halloweenu 2025
Martin podepsal fantastickou smlouvu.
Partnerka hokejisty Martina Nečas Nikola
Zamilovaný pár Nikola a Martin.
Nečiho partnerka se plácla přes kapsu.
Nečiho partnerka se plácla přes kapsu.
Nečiho partnerka se plácla přes kapsu.
Zamilovaný pár Nikola a Martin.
Zamilovaný pár Nikola a Martin.
Zamilovaný pár Nikola a Martin.
Nečiho partnerka se plácla přes kapsu.
Zamilovaný pár Nikola a Martin.
Zamilovaný pár Nikola a Martin.
Nečiho partnerka se plácla přes kapsu.
Nečas je oporou reprezentace.
Nečas je oporou reprezentace.
Nikola musela novým »děvčatům« přizpůsobit šatník.
Nečiho partnerka se plácla přes kapsu.
Nikola musela novým »děvčatům« přizpůsobit šatník.

Taková událost se nedá odbýt jen nějakou cetkou! Hokejový reprezentant a hvězda NHL Martin Nečas (26) dostal jako bonus k fantastickému kontraktu s Coloradem za 1,94 miliardy korun od přítelkyně Nikoly Mertlové (27) luxusní prezent.

Šikovný útočník a loňský mistr světa Martin Nečas podepsal pohádkovou smlouvu za neskutečný balík peněz. A v úžasu nezůstali jen fanoušci, ale také »Nečiho« nejbližší. Jeho přítelkyně Nikola coby někdejší pěvecká diva měla na rtech Stín katedrál: „Co ti dál mám, řekni, dárkem dát?“ Nakonec zašla do chrámu konzumu.

„Marťas měl náramek s černými diamanty, ale ten ztratil s klukama ve Španělsku. Miluje svoji modrou Louis Vuitton tašku,“ vybírala nahlas. Nakonec koupila podobnou kabelu za přibližně 60 tisíc v české měně.

Oblíbená Martinova kabelka
Oblíbená Martinova kabelka

 

Témata:  blesksporthokejNational Hockey LeaguenhlNikola MertlováŠpanělskoMartin NečasColoradoLouis Vuittondiamant

Související články



Články odjinud