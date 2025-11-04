Hvězdu NHL Nečase odměnila jeho krásná přítelkyně: Luxusní dárek za životní krok!
Taková událost se nedá odbýt jen nějakou cetkou! Hokejový reprezentant a hvězda NHL Martin Nečas (26) dostal jako bonus k fantastickému kontraktu s Coloradem za 1,94 miliardy korun od přítelkyně Nikoly Mertlové (27) luxusní prezent.
Šikovný útočník a loňský mistr světa Martin Nečas podepsal pohádkovou smlouvu za neskutečný balík peněz. A v úžasu nezůstali jen fanoušci, ale také »Nečiho« nejbližší. Jeho přítelkyně Nikola coby někdejší pěvecká diva měla na rtech Stín katedrál: „Co ti dál mám, řekni, dárkem dát?“ Nakonec zašla do chrámu konzumu.
„Marťas měl náramek s černými diamanty, ale ten ztratil s klukama ve Španělsku. Miluje svoji modrou Louis Vuitton tašku,“ vybírala nahlas. Nakonec koupila podobnou kabelu za přibližně 60 tisíc v české měně.