Sexy partnerka hvězdy NHL Nečase Nikola o svých silikonech: Místo koulí kapky
Chtěli jste se dozvědět všechno o nových silikonových skvostech nádherné partnerky hokejové superstar Martina Nečase (26) Nikoly Mertlové (27)? Prosím, máte to mít!
„Ale o svých »děvčatech « mluvím naposledy, oukej?“ pustila se zpěvačka na Instagramu do vyprávění o dekoltu, který ruka chirurga lehce přifoukla teprve v srpnu. Cílem byla co největší přirozenost.
„Takže jsme nevolili implantát kulatý, ale kapkovitý,“ uvedla pro představu s tím, že nechtěla, aby se jí ňadra hrnula z tílek! Aby byl pohled opravdu božský, umělou výplň domodeloval tuk z jejích stehen. „Ta byla pak úplně černá. Nejvíc mě však bolely jizvy, které mám pod prsy, a to asi čtyři dny po operaci,“ zdůraznila.
Nebylo to levné
Zákrok se povedl na jedničku. Prsa má teď i ideálně u sebe. „Mám tam takovou hezkou mezírku,“ usmívá se Nykki, jak se jí v hudební branži přezdívá. A negativa?
„Překvapilo mě, jak jsem byla oteklá. Měla jsem pocit, že nemám jen větší dekolt, ale cca 14 dní jsem byla větší taková celá,“ podivovala se. Na závěr naznačila, co taková švanda stojí. „Levné to nebylo. To vám je asi jasný,“ uzavřela. Podle ceníku kliniky to bylo nejméně 140 tisíc korun.