S novináři promluvil po dopoledním rozbruslení, na němž se chtěl objevit. Jenže bez bruslí a výstroje to nejde… „Jsou to věci, které bohužel neovlivním,“ vykládá 26letý útočník.

Jakou jste měl cestu?

„Poklidná, let byl v pohodě. Nenastaly žádné komplikace, až na tu tašku. Nemám výstroj, ale jsem rád, že tady můžu být a hrát. Bohužel to dneska asi nedopadne, ale po vypadnutí jsem chtěl přijet. Proč se nepřipojit a nesnažit se zopakovat minulý rok.“

Jaké je čekat na zavazadla, jedete na velký turnaj, jde o čas a výstroj nepřijde?

„Určitě jsem neměl radost. Ale člověk s tím nemůže nic dělat. Turnaj je dlouhý, tak uvidíme.

Stalo se vám to někdy?

„Asi ne. Občas se stane, že nepřijde kufr, ale výstroj ne. Zase ale necestuju s taškou tak často. Po sezoně by se nic nedělo.“

Máte nějaký čas, do kdy chcete na výstroj čekat, než se rozhodnete?

„Pokud přijde, určitě hrát budu, ale moc to nevypadá. Spíš se zdá, že ne. Bohužel to neovlivním.“

Je možné, že byste nastoupil ve vypůjčené výstroji?

„Výstroj by se ještě dala, ta je v pohodě. Ale bez vlastních bruslí to nejde. Tam je to složité, to se nedá. Bohužel. Kdyby taška dorazila dvě hodiny nebo hodinu do zápasu, není problém. Ale vypadá to, že asi ne. Spíš budu podporovat kluky z tribuny. Turnaj je dlouhej, takže nejde o žádnou tragédii. Ale škoda to je.“

Ale hokejky vám prý přiletěly.

„Ano. Dorazilo všechno kromě hokejové tašky. Mohli mi tam nechat kufr a přivézt tašku, ale dopadlo to naopak.“

Jaké bylo shledání s týmem? Co česká kabina?

„Super! Na kluky jsem se po vypadnutí těšil. Byli jsme smutní, věděli jsme, že máme na víc. Ale tohle je fajn. Česká mentalita je jiná než v Americe. Těšil jsem se, hned první den s klukama byla sranda. Máme dobrou partu. Proto se sem vždycky těším. Mám z toho radost.“

Reprezentace po konci v play-off NHL jasná volba

Po vyřazení z play off jste se rozhodl hned?

„Byla to rychlá volba. Měl jsem nějaké zdravotní prohlídky, po play off je člověk potlučený, malá zranění má, ale nic závažného, co by mě mohlo zastavit. Po vypadnutí jsem okamžitě věděl, že chci přijet.“

V roce 2018 jste v Herningu hrál čtvrtfinále mistrovství světa proti Američanům, dokonce jste dal gól. Vzpomenete si na to?

„Moje první mistrovství. Byl jsem ještě mladej. Tedy neříkám, že teď už nejsem. Tehdy jsme prohráli a nepostoupili. Ale vzpomínky na první šampionát mám dobré. Jeli jsme sem tehdy na jeden zápas (z Kodaně), takže úplně to tady neznám. Vypadá to tu malé, hezké. Na turnaj se těším.“

Co říkáte obsazení šampionátu? Za Kanadu přijede i kapitán Colorada Nathan MacKinnon, taky Sidney Crosby.

„Vždycky to je dobré hlavně pro fanoušky. Silnej turnaj, těším se. S Nathanem jsme se o tom ani nebavili po sezoně, nevěděl jsem, že jede. Bylo to rychlé a po vypadnutí jsme se moc neviděli. Jen jsem pak zahlédl v médiích, že na turnaji bude, taky jsme spolu trénovali na ledě.“

Pokud jde o vás, řeší se, zda třeba místo na pravém křídle nenastoupíte v centru. Tam jste dlouho nehrál, že?

„Nastupoval jsem tam do osmnácti, devatenácti let. Možnost to je. Ale musíme se pobavit s Radimem Rulíkem.“

Číslo 88 opět přenecháte Davidu Pastrňákovi jako loni?

„Osmaosmdesátka je Pasty. Patří mu. Já v reprezentaci od začátku nosím číslo 98. Zachovám zlatý zvyk.“

Stačil jste sledovat cestu brněnské Komety k titulu?

„Kometě jsem fandil, držel jí palce. Kluků tam už popravdě tolik neznám. Víc kamarádů mám v jiných týmech. Ale Kometě fandím nejvíc. Bylo to krásný překvapení. Když jsme tituly získali my, měli jsme od začátku tým na vítězství. Tohle nikdo nečekal. Tím je to sladší.“

V zámoří se zase probírala zase vaše výměna z Caroliny do Colorada za Mikka Rantanena. Jak jste ji prožíval?

„S Mikkou jsme se bavili v sezoně, že nás lidi pořád nějak srovnávají. Ale nebereme to tak, že jsme rivalové. On je skvělej hráč, dobrej člověk a Colorado se takhle rozhodlo. Není mezi námi žádná rivalita.“