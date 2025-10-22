Předplatné

Dva body Pastrňáka a Zachy nestačily. Dostál vychytal výhru, Nečas natáhnul sérii

NHL
Hokejistům Bostonu nestačily v NHL dvoubodové příspěvky českých hráčů a podlehli doma Floridě 3:4. Pavel Zacha si připsal gól a přihrávku, David Pastrňák asistoval u dvou branek. Martin Nečas překonal v NHL jednou Karla Vejmelku a zajistil Coloradu bod za prohru 3:4 v prodloužení v Utahu. Český útočník bodoval i v sedmém utkání sezony, s pěti góly a šesti asistencemi patří k nejproduktivnějším hráčům soutěže.

Boston ve třetí třetině vyrovnal z 0:2 a 2:3 a každý jeho gól měl českou stopu. Zacha zakončil ve 43. minutě efektní souhru a gólem do prázdné branky snížil na 1:2. Vzápětí vyrovnal Elias Lindholm, který v přesilové hře tečoval Pastrňákovo nahození na branku. Asistenci si u této trefy připsal i Zacha.

V předposlední minutě při hře Bruins bez gólmana vypálil Pastrňák zpoza levého kruhu, odražený puk získal Casey Mittelstadt a po jeho přihrávce vyrovnal Morgan Geekie. Na prodloužení ale nedošlo, 27 sekund před koncem rozhodl Carter Verhaeghe o výhře Floridy.

„Dvakrát jsme se vrátili do zápasu a bolí, že jsme nebyli schopni ho dokončit, jak bychom chtěli. Musíme se naučit, jak vyhrávat tato utkání,“ uvedl Zacha, který má na kontě osm bodů (2+6) z osmi zápasů. Pastrňák si bilanci vylepšil na deset bodů (4+6).

Velkolepý návrat Marchanda

První hvězdou zápasu byl vyhlášen Brad Marchand, který přijel do Bostonu poprvé v dresu Floridy a k výhře pomohl dvěma přihrávkami. Bruins svému bývalému kapitánovi, který v klubu strávil téměř šestnáct sezon a získal s ním Stanleyův pohár, připravili videosestřih jeho nejpamátnějších momentů. Fanoušci mu tleskali vestoje.

„Je to legenda,“ podotkl Zacha. „Je úžasné, že se mu dostalo tak dlouhého potlesku ve stoje. Zasloužil si to,“ doplnil.

Nečas překvapil Vejmelku střelou z ostrého úhlu, puk prošel do branky po odrazu od helmy českého gólmana. Český útočník tím vyrovnal v 58. minutě na 3:3. O výhře Utahu rozhodl po 33 sekundách prodloužení Dylan Guenther. Vejmelka podpořil výhru třiceti zákroky.

Gudas si připsal druhý bod sezony nahozením od modré čáry, po kterém otevřel z dorážky skóre v deváté minutě Ross Johnston. Anaheim v utkání ztratil vedení 1:0 i 2:1, přičemž Nashville překonal Dostála stejným způsobem: prudkou přihrávku usměrnil do sítě před brankou nehlídaný hráč. Ducks si vypracovali klíčový náskok v závěru prostřední třetiny, když odskočili slepenými trefami na 4:2.

Hronek zaznamenal druhou asistenci u trefy Conora Garlanda, který vstřelil už po 78 sekundách hry první gól zápasu. V dalším průběhu už ale dával branky jen Pittsburgh. Na obratu se jedním gólem podílel Sidney Crosby, který se odpoutal v čele historické klubové produktivity v základní části od Maria Lemieuxe. Kapitán Penguins má na kontě 1896 bodů (700+1196) z 1539 zápasů.

Dvě přihrávky si v utkání připsal i zadák Pittsburghu Kris Letang a je dvacátým obráncem v historii NHL, který v soutěži asistoval u 600 gólů. V sestavě Vancouveru scházel Filip Chytil, který nedohrál minulé utkání po nešetrném ataku Toma Wilsona z Washingtonu.

NHL - Základní část - 2025/2026

LIVE
25Detail
LIVE Po prodl.
23Detail
LIVE
43Detail
LIVE
51Detail
LIVE
41Detail
LIVE
34Detail
LIVE Po prodl.
12Detail
LIVE
25Detail
LIVE
15Detail
LIVE Po prodl.
43Detail

Kanadské bodování
#HráčTýmGAKBZ+/-
1.Jack EichelVegas6101677
2.Mark StoneVegas2111362
3.Dylan LarkinDetroit561169
4.Martin NečasColorado561179
5.Mark ScheifeleWinnipeg731065
6.Nathan MacKinnonColorado641079
7.Kirill KaprizovMinnesota55107-4
8.Nick SchmaltzUtah461072
9.Tom WilsonWashington461072
10.Matt BoldyMinnesota46107-1

Východní konference
#TýmZVVPPPPSkóreB
1Carolina6320124:1510
2Washington7410221:1310
3Devils6500124:1710
3Pittsburgh7500223:1610
5Detroit6410120:1410
6Montreal7320225:2010
7Florida8400419:238
8Flyers6211218:167
9Rangers8301416:157
10Toronto7211324:257
11Columbus6300319:166
12Boston8210524:266
12Islanders6300320:226
14Ottawa7111422:335
15Buffalo6200415:184
16Tampa6102316:214
    Západní konference
    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Colorado7502024:1412
    1Vegas7412030:2012
    3Winnipeg6500123:1310
    4Utah7320221:1610
    5Chicago7212222:188
    6Vancouver7310321:228
    7Seattle Kraken7122219:238
    8Anaheim6211219:207
    9Edmonton7211318:207
    10Minnesota7211320:237
    11St. Louis6301216:207
    12Dallas6210320:236
    13Kings7022319:256
    14Nashville7202317:246
    15San Jose6002416:292
    16Calgary7010612:272

