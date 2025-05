Nečas ještě není s týmem. Nastoupí už proti Švýcarsku? Plekanec: Já hrál radši hned

Vstoupit do diskuse (

Vedle Davida Pastrňáka může počítat s dalším špičkovým útočníkem z NHL. Od pátku bude součástí mužstva, trenér Radim Rulík už dřív předeslal, že jeho role zůstane stejná jako na zlatém mistrovství světa v Praze. Loni hrál Nečas na pravém křídle, stejně jako v NHL. Ale může nastoupit i na centru.

Složení jednotlivých lajn od příletu do dějiště šampionátu zůstávalo při tréninku stejné, přílet hvězdy Colorado Avalanche to však změní. Kam s ním trenéři počítají, zatím nesdělili. „Musíme s ním napřed mluvit. Až přiletí, probereme to a řekneme hráčům,“ uvedl Plekanec.

Loni Nečas taky nastoupil hned po příletu, první start měl proti Velké Británii. „Usnul bych lusknutím prstu,“ řekl po utkání. Tomáš Plekanec sám zažil spoustu příjezdů na poslední chvíli.

„Já jsem vždycky taky raději hrál. Člověk do toho skočí, nemá čas přemýšlet. Nikdy jsem se necítil nějak extra unavený. Pro mě to bylo tak nějak automatické, že jsem hned naskočil. Ten přelet není jednoduchý, je tam časový posun, máte narušené spaní, ale čím dřív se do toho člověk vloží, tím je ten přechod rychlejší,“ vyprávěl.

Navíc Nečas nehrál zápas v neděli, po vyřazení Colorada v sedmém zápase s Dallasem, ale na led se mezitím taky dostal. „Myslím, že má za sebou už tolik tréninků a zápasů, že už tak dvoudenní, třídenní přestávka nebude hrát velkou roli. Ale je to individuální, každý to má jinak,“ dodal Plekanec. Realizační tým se snažil zařídit mu možnost zatrénovat si i po příletu do Herningu. Zda nastoupí už zítra proti Švýcarsku, bude jasno až poté.