Hvězdný Nečas přiletěl do Dánska na MS: Strasti s výstrojí a kabelka za 70 tisíc Kč!

PŘÍMO Z HERNINGU – Slipy, ponožky, pár triček, kartáček na zuby, hokejky. To všechno Martinovi Nečasovi (26) do dějiště šampionátu dorazilo, jen to nejdůležitější – bágl s logem Colorado Avalanche – uvízl včera v Londýně.

Hvězdný útočník se ve čtvrtek na večer připojil k národnímu týmu, kde potkal 13 zlatých hochů z domácího mistrovství světa včetně kapitána Červenky a střelce Pastrňáka. Ale... „Kde máš tašku, Neči?!“ orosil se generální manažer reprezentace Jiří Šlégr (53) na letišti v Billundu, vzdáleném 40 minut od haly Jyske Bank Boxen.

Aerolinky zklamaly

Nečas po příletu z Ameriky oslnil úsměvem i luxusní příruční brašnou značky Louis Vuitton za bratru 70 tisíc v přepočtu na české koruny. Ale před úvodním zápasem turnaje se Švýcary neměl výstroj, aby mohl rovnou skočit na led – podobně jako loni, kdy po příletu (tehdy jako Hurikán z Caroliny) pomohl k výhře nad Velkou Británií (4:1) a pak i celkovému triumfu. Že by lajdáctví britských aerolinek bylo škodolibou odvetou?!

„British Airways nás zklamaly, protože poslat hráče byznys třídou a aby mu nepřišla v takhle zásadní den do dějiště MS výstroj, to se jen tak nevidí,“ zlobil manažer Šlégr. »Guma« a spol. pak psali na všechny čerty, aby bagáž doletěla aspoň do Kodaně, kam by dojeli autem. Marně! Když se zavazadlo konečně dostalo k majiteli Nečasovi, už nebyl čas.