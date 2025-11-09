Radost u Schumacherových: Pohádkové zásnuby!
Mohl být tenhle moment romantičtější? Závodník a synovec Michaela Schumachera (56) v uplynulých měsících zažíval krušné období. David (24) zůstal uprostřed rozepře svých rodičů, ale očividně náročnější období utužilo jeho lásku s krásnou Vivien. A tak se rozhodl, že je čas jejich vztah zase posunout!
Jeho bratranec Mick (27) po rozchodu s krásnou modelkou Lailou Hasanovičovou svou lásku teprve hledá, David Schumacher už ale slečnu, se kterou chce strávit celý zbytek života našel! Po boku své krásné partnerky Vivien Keszthelyiové je už od roku 2018 a teď podle něj přišla ideální doba na to, aby ji požádal o ruku. K tomuto kroku se odhodlal během dovolené na Maledivách.
„Řekla ano,“ pochlubil se David u fotek z pláže, kam pár dorazil v romantickém bílém oblečení. Na místě bylo instalováno srdce a světelný nápis. „Oceán byl svědkem naší lásky a západ slunce zpečetil náš slib,“ dodal.
Přesto, že čerství snoubenci se u příspěvku na sociálních sítích dočkali hromady gratulací, slavní rodiče Davida mezi komentujícími nejsou. Tatínek Ralf (50) tráví víkend pracovně v Brazílii, kde máte F1 závod na okruhu Interlagos. Už dříve dal ale několikrát najevo, že mají David s Vivien jeho požehnání. A co maminka Cora (48)? Loňský coming out bratra sedminásobného mistra světa ukázal, že vztahy v rodině nejsou tak úplně ideální...