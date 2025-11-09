Radost u Schumacherových: Pohádkové zásnuby!

Autor: sm
V rodině Michaela Schumachera se chystá svatba!
David Schumacher se svým tatínkem.
David je do své krásné Vivien po uši zamilovaný.
David je do své krásné Vivien po uši zamilovaný.
David Schumacher se svým tatínkem.
Ralf Schumacher se svým přítelem na Mallorce během svatby neteře Giny
Závodník David Schumacher.
Vivien se bude brzy vdávat.
Sedminásobný mistr světa Michael Schumacher.
David Schumacher a jeho snoubenka.
David je do své krásné Vivien po uši zamilovaný.
Vivien se bude brzy vdávat.
Ralf Schumacher je ze vztahu svého syna nadšen.
Co na zásnuby Davida říká maminka Cora?
Sedminásobný mistr světa Michael Schumacher.
David je do své krásné Vivien po uši zamilovaný.
Co na zásnuby Davida říká maminka Cora?
Sedminásobný mistr světa Michael Schumacher.
Co na zásnuby Davida říká maminka Cora?
Ralf Schumacher je ze vztahu svého syna nadšen.
Co na zásnuby Davida říká maminka Cora?
Sedminásobný mistr světa Michael Schumacher.
Co na zásnuby Davida říká maminka Cora?
Co na zásnuby Davida říká maminka Cora?
Co na zásnuby Davida říká maminka Cora?
Ralf Schumacher je ze vztahu svého syna nadšen.
Sedminásobný mistr světa Michael Schumacher.
Sedminásobný mistr světa Michael Schumacher.
Co na zásnuby Davida říká maminka Cora?
Sedminásobný mistr světa Michael Schumacher.
Co na zásnuby Davida říká maminka Cora?
Co na zásnuby Davida říká maminka Cora?
Ralf Schumacher je ze vztahu svého syna nadšen.
Co na zásnuby Davida říká maminka Cora?
Ralf Schumacher je ze vztahu svého syna nadšen.
Co na zásnuby Davida říká maminka Cora?
Co na zásnuby Davida říká maminka Cora?

Mohl být tenhle moment romantičtější? Závodník a synovec Michaela Schumachera (56) v uplynulých měsících zažíval krušné období. David (24) zůstal uprostřed rozepře svých rodičů, ale očividně náročnější období utužilo jeho lásku s krásnou Vivien. A tak se rozhodl, že je čas jejich vztah zase posunout!

Jeho bratranec Mick (27) po rozchodu s krásnou modelkou Lailou Hasanovičovou svou lásku teprve hledá, David Schumacher už ale slečnu, se kterou chce strávit celý zbytek života našel! Po boku své krásné partnerky Vivien Keszthelyiové je už od roku 2018 a teď podle něj přišla ideální doba na to, aby ji požádal o ruku. K tomuto kroku se odhodlal během dovolené na Maledivách.

„Řekla ano,“ pochlubil se David u fotek z pláže, kam pár dorazil v romantickém bílém oblečení. Na místě bylo instalováno srdce a světelný nápis. „Oceán byl svědkem naší lásky a západ slunce zpečetil náš slib,“ dodal.

Přesto, že čerství snoubenci se u příspěvku na sociálních sítích dočkali hromady gratulací, slavní rodiče Davida mezi komentujícími nejsou. Tatínek Ralf (50) tráví víkend pracovně v Brazílii, kde máte F1 závod na okruhu Interlagos. Už dříve dal ale několikrát najevo, že mají David s Vivien jeho požehnání. A co maminka Cora (48)? Loňský coming out bratra sedminásobného mistra světa ukázal, že vztahy v rodině nejsou tak úplně ideální... 

David Schumacher se svým tatínkem.
David Schumacher se svým tatínkem.
Témata:  blesksportBrazílieMaledivyláskaMichael SchumacherDavid SchumacherVivien Keszthelyi

Související články



Články odjinud