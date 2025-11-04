Tragédie šampiona Verstappena a jeho krásné Kelly: Přišli o miminko!
„Věděl jsem, že šlápne na brzdu. Má doma ženu a dvě děti,“ prohlásil kdysi Fernando Alonso (44) o svém předjížděcím manévru na legendárního Michaela Schumachera (56). Na úřadujícího mistra světa F1 Maxe Verstappena by si ale s takovou psychologií nevystačil, Nizozemec i po narození dcerky Lily (6 měsíců) na trati lítá jako uragán. A až do uplynulého víkendu jen málokdo tušil, že v sobě nese on i jeho krásná partnerka Kelly Piquetová (36) obrovský kus bolesti.
Modelka a dcera legendárního závodníka Nelsona Piqueta (73) už do vztahu s Maxem Verstappenem vstupovala s jedním dítětem. S předešlým partnerem a ruským závodníkem Daniilem Kvjatem (31) má dcerku Penelope (6). Jejich láska ale skončila pouhých šest měsíců po narození holčičky a později našla Kelly štěstí právě po Verstappenově boku.
Letos se dvojice dočkala také společné dcery Lily, která před pár dny oslavila 6 měsíců na tomto světě. A Kelly se fanouškům svěřila se smutnou zprávou, kterou zaobalila do na oko veselého sdělení. Zveřejnila fotku Verstappena, který má nataženou nohu k objektivu a na podrážce tenisek růžovou barvu. „Před rokem jsme se dozvěděli, že naše duhové děťátko bude holčička,“ připsala modelka.
Pojem duhové dítě se užívá pro miminka, která se narodí po ztrátě předešlého dítěte, ať už jde o potrat, nebo situaci, kdy se narodilo mrtvé. Pravdou je, že ačkoliv některé tato zpráva šokovala, pozornější fanoušci si mohli decentního náznaků všimnout už ve chvíli, kdy Kelly s Maxem oznamovali, že je Piquetová těhotná.
„Nemohu vyjádřit, jak jsme šťastní. Moc vám všem děkuji za sladké a vřelé zprávy,“ psala tehdy Kelly. „Chápu, že tato oznámení mohou být náročná pro ty, kteří touží po dítěti. I když je taková zpráva často radostnou událostí, může v těch, kteří se s tím trápí, vyvolat také pocity smutku, frustrace nebo stesku. Pokud jste to vy, posílám vám na vaši cestu všechnu svou lásku, nejhlubší objetí a magii,“ dodala citlivě. Teď už je jasné, jak pekelně se do role takových lidí dokázala okouzlující Brazilka vcítit...