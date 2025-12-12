Předplatné

Švýcarské hokejové hry 2025: program a výsledky, kdy hrají Češi?

Čeští hokejisté Libor Hájek (vlevo) a Filip Chlapík se snaží obrat finského soupeře
Zdroj: ČTK / AP / Emmi Korhonen
Roman Červenka se představí na Švýcarských hokejových hrách
Útočník české reprezentace Matěj Stránský
Český útočník Daniel Kurovský v akci v utkání proti Švédsku
Trenér Radim Rulík na střídačce hokejové reprezentace
Trenér hokejové reprezentace Radim Rulík na střídačce s kolegy
Otakar Plzák
Reprezentace
Češi vstoupili vítězně do Švýcarských hokejových her, když Finsko porazili 3:1. Tento turnaj na sebe strhává pozornost, protože jde o poslední reprezentační sraz před zimními olympijskými hrami. Program, nominaci jednotlivých týmů a další informace naleznete v článku.

Program a výsledky Švýcarských hokejových her 2025

DatumČasDějištěZápas
čtvrtek 11. prosince17:00LiberecČESKO - Finsko 3:1
 19:45CurychŠvédsko - Švýcarsko 3:2 pp
sobota 13. prosince14:00CurychFinsko - Švédsko
 18:00CurychŠvýcarsko - ČESKO
neděle 14. prosince11:45CurychČESKO - Švédsko
 15:45CurychŠvýcarsko - Finsko

Švýcarské hokejové hry 2025 tabulka

 TÝMZVVPPPPSkóreB
1.ČESKO110003:13
2.Švédsko101003:22
3.Švýcarsko100102:31
4.Finsko100011:30

Program hokeje na ZOH 2026 naleznete ZDE >>>

Kde sledovat Švýcarské hokejové hry 2025 živě?

Zápasy české hokejové reprezentace vysílá ČT sport. V případě, že nemůžete sledovat duel v televizi, můžete využít online platformu ČT sport Plus.

K dispozici budou opět také online přenosy na webu iSport.cz.

Nominace české hokejové reprezentace na Švýcarské hokejové hry 2025

Radim Rulík se na poslední test před startem olympiády rozhodl nominovat jedenáct nových hráčů do pole a novou brankářskou trojici. Zároveň uvidíme v sestavě i zkušené matadory jako Romana Červenku s Ondřejem Kašem.

Švýcarsko na Švýcarských hokejových hrách 2025

Domácí Švýcarsko se na Swiss Ice Hockey Games 2025 představí v Curychu. Velkou novinkou je rezignace trenéra Patricka Fischera. Novým trenérem se stal Jan Cadieux.

BrankářiStéphane Charlin (Genève-Servette HC), Leonardo Genoni (EV Zug)
ObránciTim Berni, Simon Le Coultre (Genève-Servette HC), Dominik Egli (Frölunda HC / SHL), Andrea Glauser (HC Fribourg-Gottéron), Fabian Heldner (Lausanne HC), Dean Kukan, Christian Marti (ZSC Lions), Romain Loeffel (SC Bern)Konkrétní nominace bude k dispozici v prosinci 2025.
ÚtočníciSven Andrighetto, Denis Malgin (ZSC Lions), Attilio Biasca (HC Fribourg-Gottéron), Gaëtan Haas (EHC Biel-Bienne), Grégory Hofmann, Sven Senteler (EV Zug), Tyler Moy, Jonas Taibel (SCRJ Lakers), Damien Riat, Théo Rochette (Lausanne HC), Dario Rohrbach (SCL Tigers), Tristan Scherwey (SC Bern), Dario Simion, Calvin Thürkauf (HC Lugano)

Švédsko na Švýcarských hokejových hrách 2025

Švédsko, které zvítězilo na předchozím Karjala Cupu, přivítalo do sestavy sedm odlišných jmen. Celkově sedmnáct hráčů tak zůstalo stejných. Nejpatrnější je změna v brankovišti, kde k Arvidu Holmovi přibyl Lars Johansson.

BrankářiLars Johansson (Frölunda HC), Arvid Holm (Rögle BK)
ObránciJacob Larsson (SC Rapperswil-Jona Lakers), Robert Hägg (Brynäs IF), Erik Brännström (Lausanne HC), Gabriel Carlsson (Färjestad BK), Axel Andersson (Brynäs IF), Lukas Bengtsson (EV Zug), Isac Heens (Frölunda HC), Tim Heed (HC Ambri-Piotta)
ÚtočníciIsac Hedqvist (Luleå HF), Marcus Sörensen (HC Fribourg-Gottéron), Max Friberg (Frölunda HC), André Petersson (SCL Tigers), Christoffer Ehn (Linköping HC), Fredrik Olofsson (Rögle BK), Lias Andersson (EHC Biel-Bienne), Andreas Wingerli (EV Zug), Felix Nilsson (Rögle BK), Linus Johansson (Färjestad BK), Dennis Rasmussen (Växjö Lakers HC), Marcus Sylvegård (EHC Biel-Bienne), Jacob de la Rose (HC Fribourg-Gottéron), Rickard Hugg (Skellefteå AIK)

Finsko na Švýcarských hokejových hrách 2025

Finsko se po domácí Karjale připravuje na duely ve Švýcarsku. Jako první však zavítá do Liberce. Trenér finské reprezentace Antti Pennanen provedl oproti Karjale dvanáct změn. K osvědčenému brankáři Emilu Larmimu se jako dvojka připojí Waltteri Ignatjew z Linköpingu. Na turnaji rozhodně nebudou chybět jména jako Mikko Lehtonen, Jesse Puljujärvi nebo Patrik Puistola.

BrankářiEmil Larmi (Färjestad BK), Waltteri Ignatjew (Linköping HC)
ObránciMikko Lehtonen (ZSC Lions), Sami Niku (Lausanne HC), Topi Niemelä (Malmö Redhawks), Vili Saarijärvi (Genève-Servette HC), Santeri Hatakka (HV71), Robin Salo (Malmö Redhawks), Juuso Riikola (SCL Tigers), Santtu Kinnunen (SCL Tigers)
ÚtočníciJesse Puljujärvi (Genève-Servette HC), Henrik Borgström (HC Fribourg-Gottéron), Patrik Puistola (Örebro HK), Jere Innala (Frölunda HC), Arttu Ruotsalainen (Frölunda HC), Hannes Björninen (SCL Tigers), Janne Kuokkanen (Malmö Redhawks), Ahti Oksanen (Lausanne HC), Lauri Pajuniemi (Malmö Redhawks), Markus Nurmi (Luleå HF), Sakari Manninen (Genève-Servette HC), Julius Nättinen (HC Ajoie), Jere Sallinen (EHC Biel), Saku Mäenalanen (SCL Tigers)

Vítězové Švýcarských hokejových her

RočníkPořadí
20241. ČR, 2. Finsko, 3. Švédsko, 4. Švýcarsko
20231. Švédsko, 2. ČR, 3. Finsko, 4. Švýcarsko
20221. Švédsko, 2. ČR, 3. Finsko, 4. Švýcarsko

