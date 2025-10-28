Sinner šel s pravdou ven: Randí s bývalkou Schumachera!
Víděň si znovu podmanil. Ale z Rakouska si odváží víc než jen další tenisový titul. Tenista Janink Sinner (24) vyhrál Vienna Open, tomu všemu přihlížela jeho nová partnerka. Dotyčnou slečnou není nikdo jiný, než bývalka Mika Schumachera (26) Laila Hasanovičová (24)!
A je to oficiálně venku! Média o tomto vztahu řadu týdnů jen spekulovala. Dánská modelka Laila Hasanovičová trávila dva roky po boku Micka Schumachera, syna slavné legendy Formule 1 Michaela Schumachera. Vztah nejprve vypadal snově. Zamilované obrázky, společné dovolené a dokonce se šuškalo, že Mick dostal svou partnerku na úzký seznam lidí, kteří měli možnost navštívit Michaela Schumachera osobně. Jenže pak pohádka skončila. Mick se objevil na seznamce pro slavné a Laila také dlouho nezůstala sama!
Příležitosti ukrást její srdce se chopil italský tenista Jannik Sinner. Ital před několika týdny pro noviny Corriere della Sera prozradil, že je zamilovaný, ale odmítl svou novou lásku jmenovat. Jenže fanouškům neuniklo, že si změnil fotografii na zamknuté obrazovce svého telefonu. A při bližším zkoumání bylo jasno. Jedná se o Lailu Hasanovičovou!
Všem dohadům je nyní konec. Laila fandila Jannikovi ve Vídni přímo na tribuně v lóži patřící finalistům turnaje. A rovnou si sedla vedle matky světové dvojky Siglindy. Jedna pohádka tedy skončila, ale nová se evidentně píše. Po výhře Sinner poděkoval svému týmu, rodině a přítelkyni. Jakmile kamera zabrala lóži, Laila v ní rozdávala široké úsměvy na všechny strany.