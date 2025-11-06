Smutek u Schumacherových: Zemřela parťačka Angie!
Deset let byla nejvěrnější parťačkou, teď už zůstaly jen vzpomínky. Syn (26) legendárního závodníka Michaela Schumachera (56) se podělil o smutnou zprávu v podobě odchodu jeho nejmilejší fenečky Angie. A jeho slova trhají srdce...
Mickův svět je náročný. Od narození čelí velké pozornosti veřejnosti, kterou k jeho rodině přitáhla sláva a úspěch otce Michaela, sedminásobného mistra světa ve formuli 1. Po tatínkově nehodě na lyžích v roce 2013, kdy se jeho stav stal veřejným tajemstvím, je Mick v roli závodníka odkázán jen sám na sebe a musí se obejít bez jeho rad.
K tomu se před pár měsíci rozpadl Mickův vztah s modelkou Lailou Hasanovičovou, a konec lásky nikdy nebývá záležitostí, která člověku zvedne náladu. Nemluvě o kauze z posledních týdnů, podle níž měla být v sídle Schumacherových Mickovým tehdejším kamarádem znásilněna zdravotnice, která pečovala o Michaela.
Nejspíš v takovou chvíli došlo na moment, kdy člověk potřebuje někoho, kdo je jen tak vedle něj, aniž by bylo třeba mluvit. Pro Micka byl tímto společníkem jeho pejsek – fenečka Angie, která ho provázela od roku 2015 a stala se jeho věrným parťákem. S tou se teď ale musel rozloučit...
„Angie byla ten nejlepší pes, jakého jsem si mohl přát. Byla mým stínem, vždycky po mém boku. Měl jsem to štěstí, že jsem s ní zažil deset báječných let, ale pořád mi připadá, že mě opustila moc brzy,“ napsal Schumacher k několika obrázkům své čtyřnohé kamarádky, která se dostala i na závodní okruhy.
„Cestovala všude se mnou a dávala mi bezpodmínečnou lásku. Bude mi navždy chybět, moje Angie,“ dodal na rozloučenou. Společnost oblíbené fenečky ale nebude chybět jen Mickovi, ale také jeho rodině a blízkým, jejichž srdce si získala. „Byla nejlepší. Angie nám bude chybět,“ reagoval Schumacherův kamarád a závodník Jack Doohan.