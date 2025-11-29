Trenér Jílek o Buffonovi mladším: Jak je na tom Louis s češtinou?
Jeho maminka je sice Češka, ale doma hrála prim italština! Louis Thomas Buffon (17) momentálně září v dresu tuzemské mládežnické reprezentace, ale když se letos poprvé připojil k týmu, s češtinou byl prý na štíru. Jak se mu s tím podařilo v průběhu několika měsíců pohnout?
Louis vyrůstal v Itálii. Ačkoliv je jeho maminka rodačka z Prahy, rodnou řeč Aleny Šeredové (47) prý slyšel spíše vzácně a doma komunikovalo převážně v italštině. Úplně nedotčen češtinou ale nebyl.
„Rozumí, protože moji rodiče mluví jenom česky. Jako malý s nimi byl sám i na dovolené. Domluví se jednoduchou češtinou, jako když jí hovoří cizinec. A má zvláštní přízvuk, skoro až takový ruský. A hlavně slovník, který jsem používala já, když klukům bylo míň. Neřekne: »Co budeme mít k večeři?«, ale »Co se baští?«" prozradila nedávno v rozhovoru pro iSport.cz Šeredová, jejíž syn, kterého má s legendárním brankářem Gianluigim Buffonem (47), byl po prvním reprezentačním srazu lehce zaskočený.
„Byl překvapený, že kluci mluví úplně jinak než já, protože jsou mladí a baví se o věcech, které já úplně neznám. Když poslouchá mě nebo babičku s dědou, nic takového nepadne. Pamatuju si, že po prvním srazu říkal, že pro něho bylo složité chytit přesně to, o čem si kluci povídají,“ popisovala Alena, která s Louisem řešila některé výrazy, jako třeba například borci nebo sálovky. Obojí už má mladý Buffon zařazeno ve slovníku. Sám přiznal, že poté, co kývl na nabídku českého nároďáku, se snažil do svého programu dostat učení češtiny alespoň na pár minut denně.
A jak se zdá ze slov trenéra Václava Jílka, tahle snaha nese své ovoce. „Cítím z něj určitou míru spokojenosti v české reprezentaci. Etabloval se tam, což ukazuje i výkony a energií v týmu. Zdokonaluje řeč a s klukama je v bližším kontaktu,“ práskl v rozhovoru pro TN.cz na svého svěřence s tím, že věří, že v českém nároďáku mladík zůstane, ačkoliv je to do budoucna stále jeho svobodná volba, kterou je potřeba respektovat.