Hattrick! Syn Aleny Šeredové a Gigiho Buffona Louis září v kvalifikaci ME: Mami, jsem česká hvězda

Sestava U19 Česka v zápase proti Ázerbajdžánu, Louis Buffon s číslem 22
Louis Thomas Buffon v dresu české reprezentace
Hlavně zvesela. Mamka Alena Šeredová doprovodila Louise Thomase na jeho první test v české reprezentaci.

Kdyby to šlo, vtrhla by na hřiště stadionu Ta‘ Qali ve Vallettě, objala ho, zlíbala a vyhrkla: „Jsem na tebe tak pyšná!“ Stále šťabajzna Alena Šeredová (47) k tomu má sakra důvod!

Syn Louis Thomas (17), kterého má věhlasná modelka s exmanželem, slavným gólmanem Gigim Buffonem (47), se stává hvězdou tuzemské mládežnické kopané. Pořekadlo: „Mladý Ital v létě nepracuje a v zimě tančí,“ na pořízka (188 cm, 80 kg) z útoku SC Pisa s českým pasem pranic nepasuje. Louis na sobě fotbalově dře jako kat a jde mu to k duhu.

Levá, pravá, hlava

Národní devatenáctka kouče Jílka rozšmelcovala v kvalifikaci ME na Maltě Ázerbájdžán 6:1. Louisův příspěvek do zápisu o utkání vypadá takto: Tři góly v časech 54., 64, a 90.+3. Hattrick! První v barvách matčiny otčiny!

A navíc kompletním repertoárem těla fyzicky nabušeného jinocha. Levačkou, pravačkou, hlavou! Média pod Apeninami jsou z Louisovy parády v triku země z pod Řípu paf. Létají tam superlativy jako: „Show Buffona juniora,“ či: „Nezastavitelný Louis.“ Mamka Alena je vnímá a říká: „Jsme na Lolla moc hrdí. Je s touto fotbalovou i lidskou zkušeností spokojený. A já taky.“

 

