Alena vzala rodinku na zvláštní místo: Buffoni na Spartě!

Před pár dny pláž a promenáda v Marbelle, o víkendu Praha, teď už zase Itálie...

Alena Šeredová (47) s početnou rodinou létá po světě jako stěhovavý pták. Na pobytu v Praze by u rodačky z Vinohrad nebylo nic zvláštního, kdyby se o víkendu nefotila v tréninkovém centru Sparty na Strahově v kulisách bývalého spartakiádního kolosu.

Že by synek syn Louis Thomas Buffon (17), který v kategorii do 18 let reprezentuje Česko, pomýšlel na přestup z Pisy do Sparty, není na pořadu dne. Alena nejspíš jen ukázala zbytku rodiny Strahov jako centrum zdejší fotbalové honorace.