Poprask kolem Buffona juniora: Už nikdy Ital...
Pod Apeninami houká alarm! Italové přišli na to, že syn jejich modly Gigiho Buffona (47) a české krásky Aleny Šeredové (47) by nikdy nemusel kopat za jejich Squadru Azzurru.
Louis Thomas Buffon (17) nastřílel za českou národní devatenáctku v kvalifikaci ME dva hattricky a mezi vrstevníky z kotliny pod Řípem je mu fajn. Na rozdíl od rodné hroudy tatíka, kde mu kdejaký ochechula předhazuje, že je protekční fracek.
„Je neuvěřitelné vidět syna jednoho z národních hrdinů, přestože se narodil a vyrůstal v Itálii, reprezentovat jiný národní tým než Itálii,“ lamentuje web tuttosport. com. A dodává: „Dokud nenastoupí za českou seniorskou reprezentaci, je ještě čas obrátit ho na správnou adresu a přesvědčit ho, aby byl znovu Italem.“