Poprask kolem Buffona juniora: Už nikdy Ital...

Sestava U19 Česka v zápase proti Ázerbajdžánu, Louis Buffon s číslem 22
Staršího Luise podporuje v jeho fotbalové kariéře
Buffonovi se slova jeho bejvalky asi líbit nebudou...
Gigi si synky moc neužil.
Gigi Buffon se o syny vůbec nezajímá!
Louis Thomas Buffon v dresu české reprezentace
Louis Thomas Buffon v dresu české reprezentace
Louis Thomas Buffon v dresu české reprezentace
Mladého Buffona vypustili do hry aspoň na sedm minut.
Luis Thomas v souboji o míč
Gesto spolupráce.
Louis Thomas Buffon se svými spoluhráči v české reprezentaci do 18 let
Louis Thomas Buffon odehrál své první utkání za českou U18
Syn slavného italského brankáře Buffona navlékl dres české reprezentace

Pod Apeninami houká alarm! Italové přišli na to, že syn jejich modly Gigiho Buffona (47) a české krásky Aleny Šeredové (47) by nikdy nemusel kopat za jejich Squadru Azzurru. 

Louis Thomas Buffon (17) nastřílel za českou národní devatenáctku v kvalifikaci ME dva hattricky a mezi vrstevníky z kotliny pod Řípem je mu fajn. Na rozdíl od rodné hroudy tatíka, kde mu kdejaký ochechula předhazuje, že je protekční fracek.

„Je neuvěřitelné vidět syna jednoho z národních hrdinů, přestože se narodil a vyrůstal v Itálii, reprezentovat jiný národní tým než Itálii,“ lamentuje web tuttosport. com. A dodává: „Dokud nenastoupí za českou seniorskou reprezentaci, je ještě čas obrátit ho na správnou adresu a přesvědčit ho, aby byl znovu Italem.“ 

