Cham zase mrznul na lavičce a…: Vysmál se Trpišovskému
Přicházel jako hvězda na hostování s opcí a rakouský reprezentant, ale ve studených měsících Muhammed Cham (25) jenom mrzne na lavičce. Na pouhých 28 minut v posledních pěti zápasech si nepřímo postěžoval na Instagramu.
Vysmátého smajlíka připojil k fotografii dvou zpráv, od kamarádů. „Ani my to nechápeme,“ narážel jeden z nich na to, že Rakušan od trenéra Jindřicha Trpišovského nedostává čuchnout.
I proto druhý kamarád na klávesnici vyťukal #freecham, což v překladu znamená volnost Chamovi. Obě fotky se po chvíli rozhodl smazat, všímavým fanouškům ale nic neuniklo.
