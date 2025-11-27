Cham zase mrznul na lavičce a…: Vysmál se Trpišovskému

Autor: en
Vysmál se Trpišovskému
Zmrzlý Cham si děrovačku neužil.
Zamyšlený trenér Slavie Jindřich Trpišovský
Kouč Slavie Jindřich Trpišovský
Zprávy Cham rychle smazal, fanouškům ale neunikly...
Zprávy Cham rychle smazal, fanouškům ale neunikly...
Hráči Slavie během utkání
Jindřich Trpišovský při zápase s Bilbaem
Momentka ze zápasu Slavie s Bilbaem
Tomáš Chorý je faulován
Tomáš Chorý hlavičkuje
Gólman Jindřich Staněk
Jindřich Staněk likviduje velkou šanci
Trenér Slavie Jindřich Trpišovský předává pokyny hráčům
Nová posila Slavie Muhammed Cham
Jindřich Trpišovský během vršovického derby
Konečně! Liga mistrů v Edenu

Přicházel jako hvězda na hostování s opcí a rakouský reprezentant, ale ve studených měsících Muhammed Cham (25) jenom mrzne na lavičce. Na pouhých 28 minut v posledních pěti zápasech si nepřímo postěžoval na Instagramu.

Vysmátého smajlíka připojil k fotografii dvou zpráv, od kamarádů. „Ani my to nechápeme,“ narážel jeden z nich na to, že Rakušan od trenéra Jindřicha Trpišovského nedostává čuchnout.

I proto druhý kamarád na klávesnici vyťukal #freecham, což v překladu znamená volnost Chamovi. Obě fotky se po chvíli rozhodl smazat, všímavým fanouškům ale nic neuniklo.

Zmrzlý Cham si děrovačku neužil.
Zmrzlý Cham si děrovačku neužil.

Témata:  fotbalblesksportSlavia PrahaSK Slavia PrahaJindřich TrpišovskýInstagramChamMuhammed Cham

Související články



Články odjinud