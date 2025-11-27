Ha, Ivan! Stylový návrat do NHL. Česká dřina poráží talent a odkrývá cestu k nejlepším
Česko si před startem sezony NHL kladlo bolavý dotaz: probije se mezi elitu někdo mimo Davida Tomáška v Edmontonu? První vlaštovky začaly létat od listopadu, kdy debutoval Jaroslav Chmelař u NY Rangers, aby na něj dnes návratem do NHL navázal mladík Colorada Ivan Ivan. Při sezonní premiéře za hlavní tým asistoval. Zmínění dřív nepatřili k opěvovaným pokladům, i tak jsou dál než kreativci Jan Myšák, Eduard Šalé či Matyášové Šapovaliv s Melovským. To jen namátkou…
Vrátil se ve stylu. Ivana Ivana si vytáhl vládce celé soutěže v době, kdy měl za sebou obdivuhodnou sérii devíti vítězství v řadě a v základní hrací době padl jen jednou. Zakulacený úspěch číslo deset přidal už s třiadvacetiletým Čechem v sestavě, který se pěknou asistencí podílel na deklasování San Jose v poměru 6:0.
Na ledě Ivan sice strávil nejméně času z domácích borců (8:32), ale stihl se připomenout i dvěma střelami na branku a pomohl k prodloužení skvostné série Avalanche bez inkasování v délce 189:42. Tři čistá konta v řadě v Denveru nepamatují od roku 2001.
„Celá čtvrtá formace zahrála znovu skvěle,“ pobrukoval si spokojeně trenér Colorada Jared Bednar, když vyzdvihl práci Ivana a spol.
Účastník šampionátu do 20 let z roku 2022 dosáhl na 41. start v nejlepší lize planety, při loňské rozsáhlé marodce Avs stihl téměř polovinu základní části. Z tehdejšího českého týmu juniorů jsou na tom lépe jen obránce Minnesoty David Jiříček a centr Buffala Jiří Kulich.
Toužit po gólech bez černé práce v NHL nestačí
Na rozdíl od slušné řádky technicky talentovanějších kolegů z reprezentace už má za sebou první dva zářezy i Jaroslav Chmelař z NY Rangers. Spolu s Ivanem připomenuli, kudy teď vede nejčastější český vchod do NHL – skrz univerzálnost.
„Ještě v juniorce jsem nebyl schopný hrát křídlo, teď na něm můžu nastupovat proti největším borcům NHL. I když jsem ho nikdy moc nehrával, naučil jsem se to a jsem využitelný na vícero úkolů. Což je v dnešní NHL důležité. Dokážu hrát dopředu, ve čtvrté lajně umím odbránit. Moje defenzivní čísla patřila k jedněm z nejlepších u hráčů mého věku. Věřím, že je na mě spoleh. Kam mě trenéři dají, tam mohu hrát,“ odkrýval Ivan v letním rozsáhlém rozhovoru pro Sport.
Nechtěl tím říct, že by česká výchova měla rezignovat na rozvoj ofenzivních uragánů. Jen zkrátka toužit po gólech bez černé práce v moderní NHL nestačí. Jak ukazují poslední roky a jména typu Adam Klapka, Radim Zohorna, Jakub Lauko, Adam Raška nebo Ondřej Pavel, tuzemští pracanti a univerzálové mají větší možnost čichnout si k hokejovému grálu. A někteří dokonce na vrcholu vydrží.
Jednostranně zaměřených hokejistů bez dostatečného umění v defenzivě se naopak výrazněji prosadí jen hrstka. Asi nejlépe to tuší Matěj Blümel, roky bojující o výraznější příležitost nejprve v Dallasu, nyní u Bostonu. Můžete ale vytáhnout také talenty Red Wings Jakuba Rychlovského nebo Ondřeje Bechera, dříve stejnou hádanku řešil jinak fenomenální střelec Martin Frk, který stihl navzdory nebývalé produkci v AHL jen jednu kompletní sezonu za Detroit.
Zanícení po všech směrech se nosí čím dál víc, takový Chmelař se nezdráhal při premiéře dokonce shodit rukavice, aby se ukázal. „Bylo to úžasné. On je velký chlap, ale nemyslel jsem si, že by to byl nějaký bitkař. Jenže panebože, on fakt rozdával bomby! Vypadal, jakože má za sebou hodně rvaček, ale celkově odehrál velmi dobrý zápas, dohrával protihráče,“ popisoval zadák Rangers Braden Schneider.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Devils
|24
|10
|6
|1
|7
|77:69
|33
|2
Tampa
|24
|12
|3
|2
|7
|80:64
|32
|3
Carolina
|23
|10
|4
|2
|7
|80:69
|30
|4
Flyers
|23
|6
|7
|3
|7
|68:64
|29
|5
Islanders
|25
|9
|4
|3
|9
|75:73
|29
|6
Montreal
|23
|8
|5
|3
|7
|80:80
|29
|7
Washington
|24
|12
|1
|2
|9
|80:66
|28
|8
Rangers
|26
|10
|3
|2
|11
|71:67
|28
|9
Ottawa
|24
|8
|4
|4
|8
|78:78
|28
|10
Boston
|26
|9
|5
|0
|12
|80:84
|28
|11
Pittsburgh
|22
|11
|0
|5
|6
|68:60
|27
|12
Detroit
|25
|9
|4
|1
|11
|75:86
|27
|13
Columbus
|24
|6
|5
|4
|9
|70:78
|26
|14
Florida
|24
|11
|1
|1
|11
|75:77
|25
|15
Toronto
|23
|6
|4
|3
|10
|76:83
|23
|16
Buffalo
|24
|7
|2
|4
|11
|73:84
|22
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Colorado
|24
|16
|1
|6
|1
|96:53
|40
|2
Dallas
|24
|12
|3
|4
|5
|83:67
|34
|3
Minnesota
|25
|8
|6
|4
|7
|75:69
|32
|4
Anaheim
|24
|9
|6
|1
|8
|89:78
|31
|5
Kings
|24
|7
|4
|7
|6
|66:69
|29
|6
Vegas
|24
|9
|1
|8
|6
|72:73
|28
|7
Seattle Kraken
|23
|7
|4
|6
|6
|59:62
|28
|8
Utah
|24
|9
|3
|3
|9
|74:72
|27
|9
San Jose
|25
|6
|6
|3
|10
|71:80
|27
|10
Chicago
|23
|9
|1
|5
|8
|72:66
|25
|11
Edmonton
|25
|5
|5
|5
|10
|77:95
|25
|12
Winnipeg
|22
|10
|2
|0
|10
|70:63
|24
|13
St. Louis
|25
|8
|0
|7
|10
|67:91
|23
|14
Vancouver
|25
|6
|4
|2
|13
|78:93
|22
|15
Calgary
|26
|7
|2
|3
|14
|65:81
|21
|16
Nashville
|23
|5
|2
|4
|12
|58:84
|18