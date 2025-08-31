Cham může být Stanciem číslo 2. Ale musí změnit některé věci, připomíná Trpišovský
Minulý rok to nevyšlo, teď už ano. Muhammed Cham je čerstvým přírůstkem Slavie před blížícím se vstupem do Ligy mistrů (17. září proti Bodö/Glimt). Rakouský reprezentant hlásí, že přináší spoustu zábavy. „Taky techniky a triků,“ popisuje. S trenérem Jindřichem Trpišovským už seděl nad sestříhanými sekvencemi u videa. Aby se posila z Trabzonsporu stala druhým Nicem Stanciem, bude muset svůj fotbal v některých ohledech opravit.
Český mistr má ve své zlaté éře úspěchy postavené na maximální běžecké náročnosti, s tím související vysoké intenzitě hry a tvrdé práci celého týmu bez míče. Ochotně se pustit do dřiny, je v Edenu základním předpokladem osobního růstu. Zjednodušeně řečeno – napadat, nabízet se, dokola hledat volné prostory a všechno v rychlosti, ideálně ve sprintu. To je slávistická týmová mantra.
Jak do stroje zapadne Cham? Předpoklady má, zároveň bude muset tvrdě pracovat na slabších stránkách své hry. „Je strašně silný při zahrávání standardních situací, má skvělou kolmou meziřadovou přihrávku. Vidí věci za obranou soupeře, což je důležité, protože na stranách máme hráče, kteří za obranu chodí. V některých situacích je míčový kouzelník, má dobrou střelu i řešení jeden na jednoho. Může se stát rozdílovým hráčem,“ popisuje Trpišovský čtyřiadvacetiletého vídeňského rodáka.
Kouč má rád přirovnání, a v případě Chama jedno použil. „Od dob Nica Stancia u nás takový hráč nebyl.“ Silná slova, odteď se srovnání s rumunskou legendou Rakušan nevyhne. Trpišovský mu naložil. Být jako Nico, to není snadný úkol. „Pokud ještě změní některé věci, může se to povést,“ stojí si za svým slávistický trenér.
Jaké věci? Chamovi je už vysvětloval u videa. Jde o primárně o hru bez míče, záložník musí být mnohem aktivnější. „On ví, že některé parametry hry bez míče musí hodně zlepšit, bude muset chytit intenzitu hry, což pro něj bude velká výzva. Sám jsem na to zvědavý, chce s tím bojovat, má cíle a my mu v tom chceme pomoct. Některé situace jsme řešili na videu, on je vidí, což je dobře,“ je Trpišovský optimistický.
S Chamem se potkal už minulé léto, kdy to vypadalo, že přestup ze sestupujícího francouzského Clérmontu je hotovou věcí. Transakce se ale o rok posunula. Středopolař strávil sezonu 2024/25 v tureckém Trabzonsporu. „Už tenkrát jsem mluvil s trenérem a teď znovu, nic se nezměnilo. Jsem jeho velkým fanouškem, líbí se mi, jaký chce hrát fotbal, jak mě chce rozvíjet. Je pro mě důležité, abych měl trenéra, který mi chce pomoct se zlepšovat,“ vyjádřil se Cham v rozhovoru pro klubový web.
Do ligy by mohl naskočit po reprezentační přestávce v zápase s Karvinou. A pak už přijde na řadu Liga mistrů.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Slavia
|7
|5
|2
|0
|15:5
|17
|2
Sparta
|6
|5
|1
|0
|13:6
|16
|3
Jablonec
|7
|4
|3
|0
|9:3
|15
|4
Zlín
|6
|4
|1
|1
|9:5
|13
|5
Karviná
|7
|4
|0
|3
|12:8
|12
|6
Plzeň
|6
|3
|2
|1
|14:6
|11
|7
Olomouc
|6
|3
|1
|2
|4:3
|10
|8
Liberec
|6
|2
|1
|3
|8:9
|7
|9
Bohemians
|6
|2
|1
|3
|4:8
|7
|10
Hr. Králové
|7
|1
|3
|3
|8:11
|6
|11
Dukla
|7
|1
|3
|3
|6:9
|6
|12
Slovácko
|7
|1
|2
|4
|4:9
|5
|13
Ostrava
|4
|1
|1
|2
|4:4
|4
|14
Ml. Boleslav
|6
|1
|1
|4
|11:19
|4
|15
Teplice
|6
|1
|0
|5
|6:13
|3
|16
Pardubice
|6
|0
|2
|4
|6:15
|2
- Skupina o titul
- Play-off o umístění
- Skupina o záchranu