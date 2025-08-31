Předplatné

Cham může být Stanciem číslo 2. Ale musí změnit některé věci, připomíná Trpišovský

Video placeholder
SESTŘIH: Mladá Boleslav – Slavia 1:3. Sešívaní nedopustili překvapení, rozhodl Chaloupek
Do Slavie přichází Muhammed Cham
Muhammed Cham v dresu Trabzonsporu
Gólová radost fotbalistů Slavie
Fotbalisté Slavie slaví gól Štěpána Chaloupka
Slávistický závar před brankou Jiřího Flodera
Slávistický závar před brankou Jiřího Flodera
13
Fotogalerie
Radek Špryňar
Chance Liga
Vstoupit do diskuse (6)

Minulý rok to nevyšlo, teď už ano. Muhammed Cham je čerstvým přírůstkem Slavie před blížícím se vstupem do Ligy mistrů (17. září proti Bodö/Glimt). Rakouský reprezentant hlásí, že přináší spoustu zábavy. „Taky techniky a triků,“ popisuje. S trenérem Jindřichem Trpišovským už seděl nad sestříhanými sekvencemi u videa. Aby se posila z Trabzonsporu stala druhým Nicem Stanciem, bude muset svůj fotbal v některých ohledech opravit.

Český mistr má ve své zlaté éře úspěchy postavené na maximální běžecké náročnosti, s tím související vysoké intenzitě hry a tvrdé práci celého týmu bez míče. Ochotně se pustit do dřiny, je v Edenu základním předpokladem osobního růstu. Zjednodušeně řečeno – napadat, nabízet se, dokola hledat volné prostory a všechno v rychlosti, ideálně ve sprintu. To je slávistická týmová mantra.

Jak do stroje zapadne Cham? Předpoklady má, zároveň bude muset tvrdě pracovat na slabších stránkách své hry. „Je strašně silný při zahrávání standardních situací, má skvělou kolmou meziřadovou přihrávku. Vidí věci za obranou soupeře, což je důležité, protože na stranách máme hráče, kteří za obranu chodí. V některých situacích je míčový kouzelník, má dobrou střelu i řešení jeden na jednoho. Může se stát rozdílovým hráčem,“ popisuje Trpišovský čtyřiadvacetiletého vídeňského rodáka.

Kouč má rád přirovnání, a v případě Chama jedno použil. „Od dob Nica Stancia u nás takový hráč nebyl.“ Silná slova, odteď se srovnání s rumunskou legendou Rakušan nevyhne. Trpišovský mu naložil. Být jako Nico, to není snadný úkol. „Pokud ještě změní některé věci, může se to povést,“ stojí si za svým slávistický trenér.

Anketa
Kolik získá Slavia bodů v Lize mistrů?
0-3
4-6
7-9
10 a víc
Celkově 5617 hlasů

Jaké věci? Chamovi je už vysvětloval u videa. Jde o primárně o hru bez míče, záložník musí být mnohem aktivnější. „On ví, že některé parametry hry bez míče musí hodně zlepšit, bude muset chytit intenzitu hry, což pro něj bude velká výzva. Sám jsem na to zvědavý, chce s tím bojovat, má cíle a my mu v tom chceme pomoct. Některé situace jsme řešili na videu, on je vidí, což je dobře,“ je Trpišovský optimistický.

S Chamem se potkal už minulé léto, kdy to vypadalo, že přestup ze sestupujícího francouzského Clérmontu je hotovou věcí. Transakce se ale o rok posunula. Středopolař strávil sezonu 2024/25 v tureckém Trabzonsporu. „Už tenkrát jsem mluvil s trenérem a teď znovu, nic se nezměnilo. Jsem jeho velkým fanouškem, líbí se mi, jaký chce hrát fotbal, jak mě chce rozvíjet. Je pro mě důležité, abych měl trenéra, který mi chce pomoct se zlepšovat,“ vyjádřil se Cham v rozhovoru pro klubový web.

Do ligy by mohl naskočit po reprezentační přestávce v zápase s Karvinou. A pak už přijde na řadu Liga mistrů.

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia752015:517
2Sparta651013:616
3Jablonec74309:315
4Zlín64119:513
5Karviná740312:812
6Plzeň632114:611
7Olomouc63124:310
8Liberec62138:97
9Bohemians62134:87
10Hr. Králové71338:116
11Dukla71336:96
12Slovácko71244:95
13Ostrava41124:44
14Ml. Boleslav611411:194
15Teplice61056:133
16Pardubice60246:152
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Vstoupit do diskuze (6)

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

Doporučujeme

Články z jiných titulů