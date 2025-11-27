Schickova sestra Kristýna: Hořkosladká k Haalandovi
Kochala se u televize duelem Ligy mistrů. Parádní trefou bráchy Patrika, triumfem Leverkusenu (2:0), a tak trochu i potupou gólové obludy z Manchesteru City.
„AWW, ten smutnej Haaland na konci,“ vyťukala rajcovní modelka Kristýna Schicková (31) do klávesnice k záběrům otráveného norského zabijáka ve službách »Citizens« na obrazovce.
S uslzeným smajlíkem, kterým dala najevo smíšené emoce a hořkosladký pocit. O poznání horší měl kouč poražených Guardiola, který poslal své střelecké eso Erlinga na plac Etihad Stadium až v 65. minutě za stavu 0:2. „Byla to moje chyba,“ uznal Pep.
