Schickova sestra Kristýna: Hořkosladká k Haalandovi

Autor: nem
Schickova sestra Kristýna: Hořkosladká k Haalandovi
Kristýna a Patrik Schickovi
Kristýna Schicková poslala Erlingovi smajlíka.
Zkroušený Haaland na obrazovce Kristýny.
Brácha Patrik při oslavě gólu do sítě »Citizens«
Kristýna je DJkou
Kristýna je DJkou
Teď se může pořádně odvázat
Živí se jako modelka
Kristýna jde jinam.
Kristýna to umí rozbalit.
Kristýna to umí rozbalit.
Kristýna Schicková je také modelkou
Patrik Schick slaví gól do sítě Manchesteru City
Patrik Schick v zápase Ligy mistrů na hřišti Manchesteru City
Gól Patrika Schicka do sítě Manchesteru City
Patrik Schick v 54. minutě poslal Leverkusen na hřišti Manchesteru City do vedení 2:0

Kochala se u televize duelem Ligy mistrů. Parádní trefou bráchy Patrika, triumfem Leverkusenu (2:0), a tak trochu i potupou gólové obludy z Manchesteru City.

„AWW, ten smutnej Haaland na konci,“ vyťukala rajcovní modelka Kristýna Schicková (31) do klávesnice k záběrům otráveného norského zabijáka ve službách »Citizens« na obrazovce.

S uslzeným smajlíkem, kterým dala najevo smíšené emoce a hořkosladký pocit. O poznání horší měl kouč poražených Guardiola, který poslal své střelecké eso Erlinga na plac Etihad Stadium až v 65. minutě za stavu 0:2. „Byla to moje chyba,“ uznal Pep.

Kristýna a Patrik Schickovi
Kristýna a Patrik Schickovi

Témata:  fotbalLiga mistrůblesksportPatrik SchickKristýna SchickováManchester CityLeverkusenPepCity of Manchester Stadium

Související články



Články odjinud