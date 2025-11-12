Oslavenec Lehečka: Narozky u tchyně
Už ho lapily do rodiny! Důkaz? Tenisový bourák Jiří Lehečka slavil o víkendu 24. narozeniny na chalupě Kateřiny Neumannové (52), s jejíž dcerou Lucií (22) od loňska randí.
Zadovskou usedlost s pěti rodinnými apartmány, jejichž ceny se pohybují k šesti tisícům korun za noc, provozuje olympijská šampionka v běžeckém lyžování už přes dvě dekády. Teď tam její Lucka zorganizovala mejdan pro svého miláčka.
Místo klasického dortu na něj čekala oblíbená buchta na plechu, na níž plápolaly svíčky. Snad se Jirka dobře naladil. Za pár dnů ho čeká odjezd do Boloni na finálový turnaj Davis Cupu, kde by měl Berdychův výběr táhnout za úspěchem.
