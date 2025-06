Verstappen a van Dijk natáčeli reklamu v Praze: Nálet slavných Holanďanů!

Kde jinde natáčet reklamu na pivo než v zemi nejnadšenějších konzumentů tohoto nápoje? I proto nizozemský pilot F1 Max Verstappen (27) okamžitě po zpackané Velké ceně Španělska naskočil do vlastního tryskáče za více než miliardu korun a hurá do Prahy. A nebyl sám!

Žádná zdržovačka v Katalánsku. Max si sbalil saky paky a frčel. V Ruzyni přistál již v neděli před osmou hodinou večerní a ubytoval se v hotelu Four Seasons v samotném srdci města. Desáté místo z Barcelony sice čtyřnásobného mistra světa pořádně nakrklo, nicméně ke štěstí českých fanoušků dorazil v mnohem lepší náladě, než měl po GP.

V pondělí už před hotelem rozdával podpisy ostošest, občas dokonce přidal i úsměv – on, takový kakabus! Co jej vlastně do Prahy přivábilo? Plnil sponzorské povinnosti pro své krajany, pivovar Heineken, který si českou metropoli vybral pro natáčení nové reklamy.

Pocta pro Barrandov

A Max nebyl jediný! Do barrandovských ateliérů jej následoval i slavný fotbalový krajan a mistr anglické ligy s Liverpoolem Virgil van Dijk (33). Ten na rozdíl od Verstappena neměl naspěch. Na pražském letišti přistál až v pondělí odpoledne a hned pádil do vyhlášených ateliérů, v nichž nenatáčí nizozemská sportovní esa každý den!