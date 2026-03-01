Reprezentantka Svitková porodila: Dcera dostala řecké jméno!
Máma prvnička. První česká žena, která se prokopala do anglické Premier League, je teď nejšťastnější na světě. Kateřina Svitková (30) se pochlubila, že přivedla na svět dcerku, které vybrala krásné jméno řeckého původu.
Fotbalová záložnice Slavie Kateřina Svitková má dceru. „Vítej na světě, miláčku. Zoe. Největší štěstí,“ napsala Katka k fotce na Instagramu, na níž drží tlapku své ratolesti. Jméno pro holčičku je tak řeckého původu a v této řeči se vykládá jako »život«.
Mezi těmi, kteří na radostnou novinu zareagovali, byl mimo jiné i legendární brankář Petr Čech. „Obrovská gratulace,“ napsal do komentářů. Že se Katka chystá na roli maminky oznámila fotbalistka loni v říjnu. „Smečka se rozroste o dalšího člena,“ napsala tehdy na sociální sítě a záhy přerušila kariéru.