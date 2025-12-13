Těhotná Kvitová hvězdou slavnostního galavečera: Ach, ty hormony!
Žádná trofej na ni nečekala, dostala jen krásný pugét, přesto byla hvězdou galavečera. Petra Kvitová (35) oslnila při slavnostním vyhlášení ankety Zlatý kanár těhotenským bříškem, které ukázala na veřejnosti vůbec poprvé!
Třikrát hlavní trofej vyhrála sama, vedle toho třikrát i jako členka fedcupového týmu. Devětkrát se stala nejlepší hráčkou Česka, dvakrát talentem i skokankou roku. Když jí pustili speciální video mapující její zářnou kariéru od dětských let, byla naměkko. „Bylo to moc hezké, teď ty hormony se mnou cloumají ještě víc než normálně,“ smála se Petra, které po letošním nepovedeném comebacku dala tenisu definitivní sbohem na konci srpna.
Kdypak porod?
Vůbec poprvé vyrazila do společnosti s těhotenským bříškem, které ještě podtrhly elegantní černé šaty. Že bude mít její roční synek Péťa sourozence, oznámila před sedmi týdny. „Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška,“ pochlubila se. A při pohledu na její bříško je patrné, že to bude opravdu brzy. Únor? Nebo snad už leden?
„Po tenisu se mi nestýská. Čekáme druhé miminko, takže momentálně mám opravdu jiné starosti,“ ušklíbla se a užívala si v Přerově hlavně setkání s někdejšími fedcupovými parťačkami. „Je to nostalgické i emočně těžké, ale jsem ráda, že tu mohu být,“ přiznala.