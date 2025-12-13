Těhotná Kvitová hvězdou slavnostního galavečera: Ach, ty hormony!

Petra Kvitová se na Zlatém kanárovi poprvé ukázala s těhotenským bříškem.
Petra Kvitová se na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a tenisty Zlatý kanár rozloučila s kariérou
Petra Kvitová čeká druhé dítě.
Hráčkou roku je Linda Nosková.
Galavečer moderovali Lucie Šafářová a Petr Vichnar.
Jana Kovačková zvítězila v kategorii Talent roku.
Jakub Menšík anketu ovládl.
Tereza Valentová je skokankou roku.
Petr Vichnar ocenil Lucčin výkon kytičkou.
Lucie měla nádherné šaty.
Lucie Šafářová moderovala Zlatého kanára s Petrem Vichnarem.
Lucie po boku Petra Vichnara.
Lucie s Petrem Pálou.
Trenér ženské týmové soutěže Billie Jean King Cup (dříve Fed Cup) Petr Pála se loučí s trenérskou kariérou na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a tenisty Zlatý kanár
Linda Nosková získala cenu v kategorii nejlepší česká hráčka na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a tenisty Zlatý kanár
Tereza Valentová převzala cenu v kategorii postup na žebříčku WTA na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a tenisty Zlatý kanár
Křišťálová trofej skláře Zdeňka Kunsta ze Světlé nad Sázavou předávaná oceněným tenistům při vyhlášení ankety Zlatý kanár
Kapitán Českého daviscupového týmu Tomáš Berdych v kategorii tým roku na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a tenisty Zlatý kanár
Jakub Menšík (snímek z projekce) získal Zlatého kanára na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a tenisty Zlatý kanár

Žádná trofej na ni nečekala, dostala jen krásný pugét, přesto byla hvězdou galavečera. Petra Kvitová (35) oslnila při slavnostním vyhlášení ankety Zlatý kanár těhotenským bříškem, které ukázala na veřejnosti vůbec poprvé!

Třikrát hlavní trofej vyhrála sama, vedle toho třikrát i jako členka fedcupového týmu. Devětkrát se stala nejlepší hráčkou Česka, dvakrát talentem i skokankou roku. Když jí pustili speciální video mapující její zářnou kariéru od dětských let, byla naměkko. „Bylo to moc hezké, teď ty hormony se mnou cloumají ještě víc než normálně,“ smála se Petra, které po letošním nepovedeném comebacku dala tenisu definitivní sbohem na konci srpna.

Kdypak porod?

Vůbec poprvé vyrazila do společnosti s těhotenským bříškem, které ještě podtrhly elegantní černé šaty. Že bude mít její roční synek Péťa sourozence, oznámila před sedmi týdny. „Z našeho malého chlapečka se brzy stane velký bráška,“ pochlubila se. A při pohledu na její bříško je patrné, že to bude opravdu brzy. Únor? Nebo snad už leden?

„Po tenisu se mi nestýská. Čekáme druhé miminko, takže momentálně mám opravdu jiné starosti,“ ušklíbla se a užívala si v Přerově hlavně setkání s někdejšími fedcupovými parťačkami. „Je to nostalgické i emočně těžké, ale jsem ráda, že tu mohu být,“ přiznala.

Petra Kvitová se na slavnostním vyhlášení ankety o nejlepší české tenistky a tenisty Zlatý kanár rozloučila s kariérou
