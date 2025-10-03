Předplatné

Svitková je těhotná a přerušuje kariéru: Smečka se nám rozroste o dalšího člena

Svitková o ženském fotbale: Kreativita? Chybí i mužům. Vidíte českou ligu… • Zdroj: iSport TV
Čtyřnásobná nejlepší česká fotbalistka roku a opora pražské Slavie Kateřina Svitková je těhotná a přerušila kariéru
ČTK, iSport.cz
Fotbal
Čtyřnásobná nejlepší česká fotbalistka roku a opora pražské Slavie a národního týmu Kateřina Svitková přerušila kvůli těhotenství kariéru. Klub to uvedl na facebooku. „Smečka se nám rozroste o dalšího člena,“ napsala k fotografii na svém instagramovém profilu.

Plzeňská rodačka Svitková koncem srpna prodloužila ve Slavii smlouvu do roku 2029 a krátce nato odehrála proti týmu Valerenga Oslo v kvalifikaci Ligy mistryň svůj poslední zápas. V dalších duelech v sestavě devětadvacetiletá záložnice chyběla.

„Nová kapitola začíná. Čtyřnásobnou Fotbalistku roku a nejlepší hráčku uplynulé sezony Kateřinu Svitkovou čeká další životní radost - mateřství,“ uvedl klub na facebooku.

Do Slavie se Svitková vrátila po působení ve West Hamu a Chelsea loni v únoru poté, co její kariéru v Anglii výrazně ovlivnila zranění a operace kolena. V uplynulém ročníku pomohla Slavii k zisku titulu a byla vyhlášena nejlepší hráčkou domácí ligy.

V reprezentaci odehrála Svitková 70 zápasů a nastřílela 35 branek, což ji řadí v historické tabulce na druhé místo za Gabrielu Chlumeckou.

