Olympionik Tuž v náručí kolegyně: Nová láska na obzoru?
Český běžkař Jiří Tuž má za sebou senzační úspěch. Ve finále olympijského sprintu soupeřil bok po boku s hvězdným Johannesem Hösflotem Klaebem a vybojoval fantastické páté místo. Teď ale drsné soupeře ve stopě nahradila romantická idylka na Tenerife.
Svým intimním životem se talentovaný sportovec doposud příliš nechlubil, a tak fanouškům připravil nečekané překvapení. Pro odpočinek po náročné sezoně zvolil prosluněný španělský ostrov, na aktuálních fotografiích ale rozhodně nepózuje sám. Ten pravý relax našel v náruči své německé kolegyně, lyžařky Helen Hoffmannové.
Jejich čerstvé spojení navíc nenápadně potvrdila v komentářích Jirkova maminka Jitka. „Moc vám to sluší. Jaký nádherný pár,“ připsala pod společnou fotografii. Samotný sportovec pak snímky sdílel s romantickým popiskem. „Příjemné chvíle na Tenerife,“ napsal a vůbec poprvé tak dobrovolně překročil práh svého jinak přísně střeženého soukromí.