Dostála a Paloudovou zastínil jejich syn Jonatán: Neunavitelná láska
Povídání o plánech na léto, přípravě na novou sezonu kajakáře Josefa Dostála (33) a jeho snoubenky Anežky Paloudové (27) šlo na vedlejší kolej. Králem posezonní tiskovky byl jejich devítiměsíční synek Jonatán!
Z hotelu Grandior na pražské Florenci si roztomilý a velmi akční prcek udělal opičí dráhu. Během akce pak také uzmul mikrofon, do něhož sice po vzoru babičky, jazzové zpěvačky Evy Emingerové, nezazpíval, zato jej okusoval. „Synáček je neunavitelnej, ale je to láska. Za žádný jiný mimino na světě bych ho nikdy nevyměnil,“ rozesmál se olympijský šampion z Paříže.
Cestování a spánek
Jonatán si také oblíbil cestování letadlem, netrpí ani na jetlag. Proto nechybí na trénincích ani na závodech. „Funguje jako perfektní zlepšovač nálady, ale občas po nocích je Jonatánek zajímavý budíček. Byl jsem zvyklý si po tréninku lehnout, ale teď se raději starám o malého,“ užívá si Pepa rodinný život i přes lehký spánkový deficit.
A co Anežka? Ta po porodu sama nedoufala v tak rychlý návrat k pádlu. A může za to právě její Jonatán. „Je společenský a na loděnici nadšený. Díky tomu se mi daří spojit sportování se starostí a radostí o toho malého,“ doplnila Paloudová.