Nejlepší bek extraligy je podle Blesku Tomáš Galvas z Liberce: Šetří na svůj sen!
Na ledě odvaha, v peněžence rozvaha! Obránce Liberce Tomáš Galvas (20) je sice holobrádek, ale nejen v zápasech hýří vyzrálostí. V životě sází na jistotu a chytře šetří své první hokejem tvrdě vydělané peníze.
Zadák pocházející z hokejové rodiny, kterého v červnu čeká draft do NHL, dal o sobě vědět už na juniorském šampionátu, odkud si začátkem roku odvezl stříbrnou placku a umístění v all stars týmu turnaje. Mezi dospělými v základní části letošního ročníku extraligy si připsal 24 bodů (8+16) ve 32 zápasech a od Blesku získal cenu pro nejlepšího obránce sezony. Blízko je i premiérové účasti na seniorském MS ve Švýcarsku.
Jak se poslouchá to, že vás lidé mohou titulovat nejlepším bekem extraligy?
„Je to pro mě obrovská čest. Zisk individuální trofeje beru jako odměnu za svou každodenní práci, kdy jsem na sobě makal přes celé léto.“
Z hlediska týmového úspěchu už ale převažují smíšené pocity, že?
„Vypadnutí ve čtvrtfinále proti Varům mrzí. Pomýšleli jsme výše. Ale celkově sezonu hodnotím pozitivně, aspoň máme do budoucna o motivaci postaráno.“
Budoucnost jste spojil s Bílými Tygry z Liberce až do roku 2028. To platí?
„Mám novou smlouvu. Takže bych v Liberci měl nadále působit. Ale jelikož jdu potřetí na draft do NHL, tak uvidíme, jestli padne moje jméno a jak se to pak všechno vyvine.“
Přejete si, aby zaznělo jméno Galvas, viďte?
„Ano. Je to můj sen. Vlastně asi jako každého kluka, co hraje hokej. A celkem je mi jedno, jaký klub by to byl. Žádný vysněný totiž nemám.“
Starší brácha Jakub už prošel draftem NHL, radí vám?
„Pomáháme si tak nějak navzájem. On už má zkušenosti s tím zahraničím, takže toho ví víc než já. Ale rád mi poradí, i když jsme přes sezonu soupeři.“
Vzdálenost vašich klubů té komunikaci nevadí?
„Jelikož hraje v Třinci a já za Liberec, není to na pravidelné návštěvy. Proto si vždycky hlavně voláme. Z toho vlastně furt řešíme hokej. Ale jak jsme vypadli z play off, měl jsem čas i vypnout z módu hokejisty.“
Jaký mód jste tedy naladil?
„Ale... Užívám si i roli strejdy.“ (úsměv)
Vážně? Povídejte.
„Po vyřazení z play off, než jsem se přesunul k reprezentaci, jsem viděl bráchova synka aspoň na pár dní. Trošku se už těším, až skončí sezona úplně a sejdeme se pak celá rodina na nějaký čas doma v Olomouci.“
To věřím. Vy osobně na zakládání vlastní rodiny zatím ještě nemyslíte, ne?
„To určitě ne. (smích) Přítelkyni nemám. Aspoň ale mám hodně času pro sebe, abych se zlepšoval na ledě a dával si navíc, dokud to jde.“
Když nemáte přítelkyni, za co tedy utrácíte? (úsměv)
„Jsem šetřivej typ. Samozřejmě si ale dopřeju dobré jídlo. Když chci, zajdu si někam a moc se neomezuju. Ale primárně zatím dost šetřím.“
Na něco konkrétního?
„Šetřím, no, abych si mohl koupit nemovitost, ale i auto. O tom jsem už dlouho přemýšlel.“
Novou smlouvou jste si tedy asi polepšil...
„Tak tak. I když přemýšlel jsem nad tím z jiného důvodu.“
Jakého?
„Během sezony jsem řešil, jestli má auto cenu. Zvlášť když byl ten olympijský ročník, který byl hodně nahuštěný, a my se přepravovali téměř furt týmovým busem.“
Chápu.
„Myslím si, že příští sezonu to bude volnější, takže tam už se mi bude hodit auto víc. Přes léto ho určitě využiju. Ale řešil jsem i to, jestli si vzít operativní leasing, nebo jestli si ho mám koupit. Jedna z variant to bude ale určitě!“
Vraťme se zpět k hokeji. Mistrovství světa dospělých je teď hlavním cílem?
„Abych byl upřímný, před sezonou jsem takový cíl neměl. Ale jak se vyvíjel její průběh, tak si myslím, že by to bylo hezký zakončení zahrát si na MS.“
Držím palce.
„Moc děkuji.“
Tomáš Galvas (20)
- Narodil se 11. února 2006 ve Zlíně.
- Pochází z hokejové rodiny. Otec Lukáš odehrál přes 1058 utkání v extralize, bratr Jakub hraje za Třinec i strýc David posbíral celkem 85 startů v nejvyšší soutěži.
- Začínal v Olomouci, kde debutoval v extralize. Nyní působí tři sezony v Liberci. Celkově má na kontě 127 utkání (13+30).
- Letos jde potřetí a naposledy na draft NHL.
- Je trojnásobným medailistou z MSJ – 2x bronz (2024, 2025), 1x stříbro (2026).
- Jeho nejoblíbenější hudební interpret je Ben Cristovao.
- Vysněné místo, kam by jel na dovolenou, má Afriku.
- Nejraději si pochutná na těstovinách s kuřecím masem a špenátem.
|Tomáš Galvas je v kabině Bílých Tygrů největší parťák s o pár měsíců starším Jaromírem Pérezem (20), pro rady si ale chodí ke zkušenému Radimu Šimkovi (33), jenž byl také mezi třemi fi nalisty na obránce sezony extraligy.