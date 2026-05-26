Tabulky MS v hokeji 2026: Jaké je konečné pořadí skupiny A a B?

Mistrovství světa v ledním hokeji se rozjelo v pátek 15. května a vyvrcholí finálovými bitvami poslední květnový den. Trenér Radim Rulík by se s národním týmem rád rozloučil medailí. Češi nastoupili ve skupině B, která se hrála ve Fribourgu, a po prohře v posledním zápase s Kanadou 2:3 v ní obsadili třetí místo, což znamená, že ve čtvrtfinále narazí na Finsko. Prohlédněte si rozpis základní části i konečné tabulky. Kompletního průvodce k MS v hokeji 2026 naleznete ZDE>>>

 

Skupina A - Curych

Týmy v základní skupině A: USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Švýcarsko7700039:721
2Finsko7600131:1118
3Lotyšsko7400324:1712
4USA7310325:2111
5Německo7301323:2210
6Rakousko7300417:299
7Maďarsko7100614:383
8Velká Británie700077:350

    Program zápasů – Skupina A

    Datum a časZápas / ONLINE přenos
    Finsko – Německo 3:1
    Švýcarsko – USA 3:1
    Rakousko – Velká Británie 5:2
    Finsko – Maďarsko 4:1
    Švýcarsko – Lotyšsko 4:2
    USA – Velká Británie 5:1
    Rakousko – Maďarsko 4:2
    Německo – Lotyšsko 0:2
    Finsko – USA 6:2
    Švýcarsko – Německo 1:6
    Lotyšsko – Rakousko 1:3
    Maďarsko – Velká Británie 5:0
    Švýcarsko – Rakousko 9:0
    USA – Německo 4:3sn
    Finsko – Lotyšsko 7:1
    Švýcarsko – Velká Británie 4:1
    Maďarsko – Německo 2:6
    Finsko – Velká Británie 4:0
    USA – Lotyšsko 2:4
    Švýcarsko – Maďarsko 9:0
    Německo – Rakousko 6:2
    Lotyšsko – Velká Británie 6:0
    Finsko – Rakousko 5:2
    USA – Maďarsko 7:3
    Německo – Velká Británie 6:3
    Maďarsko – Lotyšsko 1:8
    USA – Rakousko 4:1
    Švýcarsko – Finsko 4:2

    Skupina B - Fribourg

    Týmy v základní skupině B: Kanada, Švédsko, ČESKO, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Itálie

    #TýmZVVPPPPSkóreB
    1Kanada7610033:1320
    2Norsko7411125:1415
    3Česko7401219:1713
    4Švédsko7400327:1612
    5Slovensko7310321:1911
    6Dánsko7111415:266
    7Slovinsko7111413:256
    8Itálie700165:281

      Program zápasů – Skupina B

      Datum a časZápas / ONLINE přenos
      Švédsko – Kanada 3:5
      Dánsko – Česko 1:4
      Slovensko – Norsko 2:1
      Kanada – Itálie 6:0
      Slovinsko – Česko 3:2p
      Itálie – Slovensko 1:4
      Švédsko – Dánsko 6:2
      Norsko – Slovinsko 4:0
      Kanada – Dánsko 5:1
      Česko – Švédsko 4:3
      Itálie – Norsko 0:4
      Slovensko – Slovinsko 4:5sn.
      Česko – Itálie 3:1
      Švédsko – Slovinsko 6:0
      Norsko – Kanada 5:6p
      Dánsko – Slovensko 1:5
      Kanada – Slovinsko 3:1
      Itálie – Švédsko 0:3
      Dánsko – Slovinsko 4:0
      Slovensko – Česko 2:3
      Švédsko – Norsko 2:3
      Dánsko – Itálie 3:2sn.
      Kanada – Slovensko 5:1
      Česko – Norsko 1:4
      Slovinsko – Itálie 5:1
      Norsko – Dánsko 4:3p
      Slovensko – Švédsko 2:4
      Česko – Kanada 2:3

