Tabulky MS v hokeji 2026: Jaké je konečné pořadí skupiny A a B?

Mistrovství světa v ledním hokeji se rozjelo v pátek 15. května a vyvrcholí finálovými bitvami poslední květnový den. Trenér Radim Rulík by se s národním týmem rád rozloučil medailí. Češi nastoupili ve skupině B, která se hrála ve Fribourgu, a po prohře v posledním zápase s Kanadou 2:3 v ní obsadili třetí místo, což znamená, že ve čtvrtfinále narazí na Finsko. Prohlédněte si rozpis základní části i konečné tabulky.
Skupina A - Curych Týmy v základní skupině A: USA, Švýcarsko, Finsko, Německo, Lotyšsko, Rakousko, Maďarsko, Velká Británie
1 Švýcarsko 7 7 0 0 0 39:7 21 2 Finsko 7 6 0 0 1 31:11 18 3 Lotyšsko 7 4 0 0 3 24:17 12 4 USA 7 3 1 0 3 25:21 11 5 Německo 7 3 0 1 3 23:22 10 6 Rakousko 7 3 0 0 4 17:29 9 7 Maďarsko 7 1 0 0 6 14:38 3 8 Velká Británie 7 0 0 0 7 7:35 0 Program zápasů – Skupina A
Datum a čas Zápas / ONLINE přenos 15. 5., 16:20 Finsko – Německo 3:1 15. 5., 20:20 Švýcarsko – USA 3:1 16. 5., 12:20 Rakousko – Velká Británie 5:2 16. 5., 16:20 Finsko – Maďarsko 4:1 16. 5., 20:20 Švýcarsko – Lotyšsko 4:2 17. 5., 12:20 USA – Velká Británie 5:1 17. 5., 16:20 Rakousko – Maďarsko 4:2 17. 5., 20:20 Německo – Lotyšsko 0:2 18. 5., 16:20 Finsko – USA 6:2 18. 5., 20:20 Švýcarsko – Německo 1:6 19. 5., 16:20 Lotyšsko – Rakousko 1:3 19. 5., 20:20 Maďarsko – Velká Británie 5:0 20. 5., 16:20 Švýcarsko – Rakousko 9:0 20. 5., 20:20 USA – Německo 4:3sn 21. 5., 16:20 Finsko – Lotyšsko 7:1 21. 5., 20:20 Švýcarsko – Velká Británie 4:1 22. 5., 16:20 Maďarsko – Německo 2:6 22. 5., 20:20 Finsko – Velká Británie 4:0 23. 5., 12:20 USA – Lotyšsko 2:4 23. 5., 16:20 Švýcarsko – Maďarsko 9:0 23. 5., 20:20 Německo – Rakousko 6:2 24. 5., 16:20 Lotyšsko – Velká Británie 6:0 24. 5., 20:20 Finsko – Rakousko 5:2 25. 5., 16:20 USA – Maďarsko 7:3 25. 5., 20:20 Německo – Velká Británie 6:3 26. 5., 12:20 Maďarsko – Lotyšsko 1:8 26. 5., 16:20 USA – Rakousko 4:1 26. 5., 20:20 Švýcarsko – Finsko 4:2 Skupina B - Fribourg Týmy v základní skupině B: Kanada, Švédsko, ČESKO, Dánsko, Slovensko, Norsko, Slovinsko, Itálie
1 Kanada 7 6 1 0 0 33:13 20 2 Norsko 7 4 1 1 1 25:14 15 3 Česko 7 4 0 1 2 19:17 13 4 Švédsko 7 4 0 0 3 27:16 12 5 Slovensko 7 3 1 0 3 21:19 11 6 Dánsko 7 1 1 1 4 15:26 6 7 Slovinsko 7 1 1 1 4 13:25 6 8 Itálie 7 0 0 1 6 5:28 1 Program zápasů – Skupina B
Datum a čas Zápas / ONLINE přenos 15. 5., 16:20 Švédsko – Kanada 3:5 15. 5., 20:20 Dánsko – Česko 1:4 16. 5., 12:20 Slovensko – Norsko 2:1 16. 5., 16:20 Kanada – Itálie 6:0 16. 5., 20:20 Slovinsko – Česko 3:2p 17. 5., 12:20 Itálie – Slovensko 1:4 17. 5., 16:20 Švédsko – Dánsko 6:2 17. 5., 20:20 Norsko – Slovinsko 4:0 18. 5., 16:20 Kanada – Dánsko 5:1 18. 5., 20:20 Česko – Švédsko 4:3 19. 5., 16:20 Itálie – Norsko 0:4 19. 5., 20:20 Slovensko – Slovinsko 4:5sn. 20. 5., 16:20 Česko – Itálie 3:1 20. 5., 20:20 Švédsko – Slovinsko 6:0 21. 5., 16:20 Norsko – Kanada 5:6p 21. 5., 20:20 Dánsko – Slovensko 1:5 22. 5., 16:20 Kanada – Slovinsko 3:1 22. 5., 20:20 Itálie – Švédsko 0:3 23. 5., 12:20 Dánsko – Slovinsko 4:0 23. 5., 16:20 Slovensko – Česko 2:3 23. 5., 20:20 Švédsko – Norsko 2:3 24. 5., 16:20 Dánsko – Itálie 3:2sn. 24. 5., 20:20 Kanada – Slovensko 5:1 25. 5., 16:20 Česko – Norsko 1:4 25. 5., 20:20 Slovinsko – Itálie 5:1 26. 5., 12:20 Norsko – Dánsko 4:3p 26. 5., 16:20 Slovensko – Švédsko 2:4 26. 5., 20:20 Česko – Kanada 2:3