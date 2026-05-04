Vítkovický poklad Nellis: ze Slovenska až k nejlepšímu střelci. Formovala jej NCAA
Snad jen Roman Červenka, čerstvý šampion s Pardubicemi a staronový vítěz ankety Hokejista sezony, měl na své mužstvo podobně zásadní vliv. Dalším takovým byl Anthony Nellis, vítkovický tahoun i přízrak v jednom. V základní části extraligy měl prsty na třetině branek Ostravanů, k dvaadvaceti nahrávkám přidal pětadvacet tref. Tím si zajistil vítězství mezi všemi kanonýry a zároveň ocenění, které spadá pod záštitu deníku Sport. Příběh kanadského šikuly zaujme.
Když před sezonou 2024/25 přicházel ze Spišské Nové Vsi, tak báječné výkony se od něj nečekaly. Anthony Nellis sice okouzlil už na Slovensku, jenže česká nejvyšší soutěž je kvalitativně výš. Mnozí se o tom už přesvědčili.
Například Nellisův někdejší spoluhráč Olivier Archambault, jenž se s Plzní rozloučil po osmi zápasech. Naštval výkony i laxním přístupem. Na příval kanadských bodů z Popradu nenavázal ani Ryan Dmowski, bývalý hráč hradeckého Mountfieldu.
Jednatřicetiletý Nellis však sepsal zcela odlišný příběh. Pozitivní, působivý a v mnohém také inspirativní. Svazek s Vítkovicemi mu sedl náramně.
Krok po kroku
Zpaktoval jej bývalý sportovní ředitel Roman Šimíček spolu se současným výkonným manažerem Patrikem Rimmelem. Nellise přivedli do Ostravy v balíčku s trenérem Vlastimilem Wojnarem, jeho nadřízeným ze Spišské Nové Vsi.
„Ptali se mě na něj, doporučil jsem ho, ale na rovinu řeknu, že na trošičku jinou pozici, než jakou má teď. Věděl jsem, jaký má charakter, jak se chová na ledě a mimo něj,“ líčil Wojnar v rozhovoru pro deník Sport.
„Tony je kluk, který plní věci, které trenér chce. Několikrát mi říkal, že potřebuje šanci, hrát a jít si za svým. Pořád jde postupnými kroky. Věřím, že se tento tah managmentu povedl,“ hlásil trenér v prosinci roku 2024.
Už tehdy byl Nellis rozdílový, chytil se prakticky okamžitě. Navíc bylo mu úplně jedno, jestli stál na střídačce Ridery zrovna David Bruk, Václav Varaďa nebo zmíněný Wojnar. Ačkoliv se Vítkovicím dvě uplynulé sezony hrubě nepovedly, Nellis je pokaždé držel při životě.
Spolu s Chadem Yetman a Jindřichem Abdulem (potažmo Markem Kalusem) vytvořil ničivé trio. Co by si jen modrobílí počali, kdyby tyto fachmany neměli?
Výsledkem všeho bylo, že Nellis se stal prvním Severoameričanem, který vládl mezi extraligovými kanonýry. Trůn mu nevzali ani liberecký Radan Lenc a brněnský Jakub Flek, oběma scházel jeden gól.
V létě tvrdě trénoval
„Je to něco, na co můžu být hrdý, skvělý úspěch. Celou sezonu se mi dařilo. Moc mě těší, že se mi něco takového povedlo,“ radoval se Nellis po utkání 52. kola v Plzni. „Byla to nejlepší sezóna v mé kariéře. Loni byla taky dobrá, ale především to byla zkušenost, kterou jsem v prvním extraligovém roce nabral. Při ní jsem zjistil, že je to těžká liga, kde není moc snadné body získávat. Vrátil jsem se připravený a věděl, co můžu čekat. V létě jsem zase tvrdě trénoval,“ ohlížel se Kanaďan.
„Z předchozí sezony jsem prostě věděl, jak se tady hraje, jaká je úroveň, konkurence a jak do toho všeho zapadám. V této fázi kariéry to pro mě byla rozhodně skvělá sezona, ale já doufám, že takových přijde ještě hodně,“ podotkl.
Cílevědomost v sobě formoval v době, kdy působil v univerzitní NCAA. Skloubit studium s hokejem v USA v minulosti zkusili i Andrej Šustr, Jáchym Kondelík, Steve Moses, Jakub Sirota, Eduards Tralmaks, Adrián Holešinský nebo rovněž vítkovický Patrik Demel.
„NCAA byla pravděpodobně největším krokem v mé kariéře. Vyspěl jsem jako hráč i člověk. Díky tomu jsem se naučil vnímat detaily v mé hře. Měl jsem štěstí na trenéra, který nás tlačil k úspěchu. Zkušenost to byla obrovská,“ popisoval před časem pro deník Sport.
„Vzdělání je velmi důležité. Když se vám povede něčeho dosáhnout, získáte sebevědomí. A to, co si z univerzity odnesete, pak aplikujete i v profesionálním hokeji. Může za to přijít i odměna v podobě dobré sezony a dobré smlouvy,“ navázal Nellis.
Není divu, že se po něm poptávali třeba v ambiciózním Kladně. Kanadský špílmachr však veškeré spekulace vyvrátil a ve Vítkovicích bude pokračovat i v následujících dvou sezonách.
„Chci se vyjádřit k fámám o mém přestupu, tyhle spekulace nejsou pravdivé. Ve Vítkovicích zůstávám další dva roky. Jsem moc rád, že jsem tady. V Ostravě mám manželku a dva syny, jsme tady velmi spokojení. Jsem taky nadšený z nového realizačního týmu,“ vzkázal Nellis ve videu, které Vítkovice zveřejnily na sociálních sítích po příchodu Yoricka Treilleho.
Třpytivý poklad jim tak nikdo neodnesl.