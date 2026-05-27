Místo návratu nátlak? Douděra měl Slavii vzkázat: Pod Tvrdíkem nehraju!
V nejtěžších chvílích jejich životů si byli hodně blízcí, teď se nemohou vystát. Slávista David Douděra (27) odmítá nosit červenobílý dres, dokud bude klubu šéfovat Jaroslav Tvrdík (57).
Začátkem května Douděru Tvrdík po excesech v derby vyřadil navždy z kádru. Po zastání od spoluhráčů, trenérů, a dokonce i majitele Tykače tenhle ortel platit možná nebude. Jenže… Sám Douděra o pokračování v současné Slavii není přesvědčený. „David prohlásil, že dokud bude Tvrdík ve Slavii, nenastoupí za ni. Řešení situace se ho hodně dotklo,“ informoval redaktor deníku Sport v pořadu Liga naruby. To Blesku potvrdil i zdroj blízký samotnému hráči, pro Douděru bylo prý chování Tvrdíka poslední kapkou a vyvrcholení tlaku, který ze strany vedení cítil delší čas.
Přitom když dva roky zpět bojovala Davidova žena Aneta s rakovinou, velkou oporou jim byl právě Tvrdík, který se zákeřnou nemocí zápolil taktéž. „Extrémně nám pomohl. Volali jsme si, vždycky mě tak krásně uklidnil, řekl mi, co a jak,“ děkoval tehdy Douděra. Teď je naopak kvůli šéfovi nakloněný klub opustit…